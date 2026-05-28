РФ обстріляла спальний район на Дніпропетровщині: багато постраждалих, серед них є діти
Російська артилерія вдарила по спальному району Марганця: поранено 10 цивільних. Снаряди влучили в житловий будинок, травмовано шестеро дітей.
Вранці армія РФ завдала удару з артилерії по спальному району міста Марганець на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості дістали 10 цивільних громадян, серед яких шестеро — діти.
Про це повідомили у Національній поліції України.
За інформацією правоохоронців, одразу після ранкового обстрілу стало відомо про трьох поранених людей. Травми дістали 57-річна жінка та двоє чоловіків.
Одного з потерпілих, 46-річного чоловіка із тяжкими пораненнями ніг, екіпаж сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Нікопольського РУП невідкладно доправив до лікарняного закладу.
Після 16:00 до органів поліції надійшло додаткове повідомлення від медичних працівників про виявлення ще сімох постраждалих через той самий ранковий артилерійський обстріл.
Російські снаряди влучили у житловий будинок, де перебувала родина. Внаслідок цього влучання постраждали:
мати дітей;
двоє хлопців віком 10 та 13 років;
четверо дівчат віком від 1 до 14 років.
Усім шістьом дітям та їхній матері лікарі діагностували акубаротравми (контузії).
На місцях влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції, які фіксують наслідки чергового воєнного злочину російських військ.
Нагадаємо, на Великобурлуцькому напрямку сили РФ відступають, а загальна результативність їхнього весняного наступу стрімко падає.