РФ обстріляла спальний район на Дніпропетровщині: багато постраждалих, серед них є діти

РФ обстріляла спальний район Марганця / © Національна поліція України

Вранці армія РФ завдала удару з артилерії по спальному району міста Марганець на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості дістали 10 цивільних громадян, серед яких шестеро — діти.

Про це повідомили у Національній поліції України.

За інформацією правоохоронців, одразу після ранкового обстрілу стало відомо про трьох поранених людей. Травми дістали 57-річна жінка та двоє чоловіків.

Одного з потерпілих, 46-річного чоловіка із тяжкими пораненнями ніг, екіпаж сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Нікопольського РУП невідкладно доправив до лікарняного закладу.

Після 16:00 до органів поліції надійшло додаткове повідомлення від медичних працівників про виявлення ще сімох постраждалих через той самий ранковий артилерійський обстріл.

Російські снаряди влучили у житловий будинок, де перебувала родина. Внаслідок цього влучання постраждали:

мати дітей;

двоє хлопців віком 10 та 13 років;

четверо дівчат віком від 1 до 14 років.

Усім шістьом дітям та їхній матері лікарі діагностували акубаротравми (контузії).

На місцях влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції, які фіксують наслідки чергового воєнного злочину російських військ.

