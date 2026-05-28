Укрaїнa
404
2 хв

Смертельна ДТП у Харкові за участі заступника Терехова: посадовець склав повноваження на час слідства

Заступник міського голови Харкова Іван Кузнєцов тимчасово склав свої повноваження після смертельної ДТП за його участі.

Ірина Ігнатова
Смертельна ДТП за участі заступника мера Харкова

Смертельна ДТП за участі заступника мера Харкова / © Прокуратура Харківської області

Сьогодні, 28 травня, у Харкові сталася резонансна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина. За кермом автомобіля, який зіткнувся з мотоциклом, перебував заступник харківського міського голови Іван Кузнєцов.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Деталі зіткнення на Клочківській

За даними прокуратури, аварія сталася близько 16:00 на перехресті вулиці Клочківської та провулку Кравцова. Цю локацію також офіційно підтвердив директор департаменту у справах інформації міськради Юрій Сидоренко. Водій автомобіля Ford F150 під час виконання маневру лівого повороту не надав перевагу в русі мотоциклу Kawasaki Ninja ZX-6R, який рухався зустрічною смугою.

Внаслідок зіткнення 43-річний водій мотоцикла зазнав критичних травм. Врятувати його не вдалося — чоловік помер у кареті екстреної медичної допомоги.

Версія посадовця і тимчасова відставка

Свою причетність до аварії Іван Кузнєцов не приховує. Як повідомляє видання «Об’єктив», на своїй сторінці в Instagram (яка наразі закрита) він опублікував допис, у якому висловив співчуття родині загиблого та озвучив власну версію подій.

«Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися і надали мені можливість проїхати. Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене фактично не було видно до моменту зіткнення», — пояснив посадовець.

Віцемер запевнив, що не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та готовий пройти всі необхідні експертизи. Крім того, він заявив, що знімає з себе повноваження заступника міського голови на час проведення слідчих дій, щоб уникнути будь-яких сумнівів щодо можливого впливу на розслідування.

Розслідування триває

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що наразі здійснюють досудове розслідування за фактом ДТП за участю посадовця. Правоохоронці вилучають та аналізують записи з камер відеоспостереження, щоб встановити точний механізм трагедії.

Провадження відкрито за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Після проведення необхідних експертиз вирішуватиметься питання щодо повідомлення водієві авто про підозру.

