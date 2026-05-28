Смертельна ДТП у Харкові за участі заступника Терехова: посадовець склав повноваження на час слідства

Смертельна ДТП за участі заступника мера Харкова / © Прокуратура Харківської області

Сьогодні, 28 травня, у Харкові сталася резонансна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина. За кермом автомобіля, який зіткнувся з мотоциклом, перебував заступник харківського міського голови Іван Кузнєцов.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Деталі зіткнення на Клочківській

За даними прокуратури, аварія сталася близько 16:00 на перехресті вулиці Клочківської та провулку Кравцова. Цю локацію також офіційно підтвердив директор департаменту у справах інформації міськради Юрій Сидоренко. Водій автомобіля Ford F150 під час виконання маневру лівого повороту не надав перевагу в русі мотоциклу Kawasaki Ninja ZX-6R, який рухався зустрічною смугою.

Внаслідок зіткнення 43-річний водій мотоцикла зазнав критичних травм. Врятувати його не вдалося — чоловік помер у кареті екстреної медичної допомоги.

Версія посадовця і тимчасова відставка

Свою причетність до аварії Іван Кузнєцов не приховує. Як повідомляє видання «Об’єктив», на своїй сторінці в Instagram (яка наразі закрита) він опублікував допис, у якому висловив співчуття родині загиблого та озвучив власну версію подій.

«Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися і надали мені можливість проїхати. Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене фактично не було видно до моменту зіткнення», — пояснив посадовець.

Віцемер запевнив, що не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та готовий пройти всі необхідні експертизи. Крім того, він заявив, що знімає з себе повноваження заступника міського голови на час проведення слідчих дій, щоб уникнути будь-яких сумнівів щодо можливого впливу на розслідування.

Розслідування триває

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що наразі здійснюють досудове розслідування за фактом ДТП за участю посадовця. Правоохоронці вилучають та аналізують записи з камер відеоспостереження, щоб встановити точний механізм трагедії.

Провадження відкрито за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Після проведення необхідних експертиз вирішуватиметься питання щодо повідомлення водієві авто про підозру.

