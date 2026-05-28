Популярна українська блогерка згоріла в авто після ДТП: відео з місця жахливої аварії

Після аварії вогонь повністю охопив автомобіль, за кермом якого була блогерка.

Пожежа на місці ДТП

Пожежа на місці ДТП / © ДСНС

Українська блогерка Vikunciy, яка створювала розважальний контент у TikTok та Instagram майже для одного мільйона підписників, загинула в жахливій ДТП на трасі «Київ — Одеса».

У Мережі з’явилося відео пожежі на місці аварії.

На опублікованих очевидцями кадрах видно, що вогонь повністю охопив автомобіль, за кермом якого була популярна блогерка.

Разом із Vikunciy загинула її помічниця Іванка, яка була пасажиркою авто.

Приятелька блогерки, яка їхала трасою Київ — Одеса невдовзі після аварії, розповіла про сильну зливу, вітер та великі калюжі на дорозі. За її словами, через слизький асфальт автомобілі втрачали керування.

За кілька годин до аварії Vikunciy опублікувала повідомлення на своїй сторінці в соцмережі, в якому скаржилася на проблему з колесом автомобіля.

Можливо, обидві обставини стали причиною смертельної аварії.

Нагадаємо, автомобіль Porsche Cayenne, за кермом якого перебувала TikTok-блогерка Vikunciy, врізався у бетонну стелу у Кіровоградській області. За фактом смертельної аварії слідчі відкрили кримінальне провадження і встановлюють всі обставини ДТП.

