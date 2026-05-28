У відомого українського гумориста діагностували біполярний розлад

Комік розповів, як у нього проявляється недуга.

Віра Хмельницька
Свят Загайкевич

Свят Загайкевич / © instagram.com/zagaikevich

У лідера «Підпільного стендапу», українського гумориста Свята Загайкевича діагностували біполярний розлад.

Про це він розповів на YouTube-каналі Раміни Есхакзай. Про свій розлад комік дізнався у досить пізньому віці, а саме рік тому. Свят Загайкевич зізнається, що часто страждав від перепадів настрою та не розумів, через що в нього такий стан. Врешті, кохана гумориста порадила йому звернутися до психіатра. Після обстеження з’ясувалося, що у Загайкевича біполярний розлад.

«Досить пізно, насправді. Мені зараз 36 років, і скоро буде рік, як я знаю, що в мене біполярка. Насправді, це мене дівчина підштовхнула до того, щоб піти до психіатра. До цього я постійно шукав якісь інші приводи, чого в мене такі перепади настрою, чого в мене такий стан. Іноді я думав, що я просто алкоголік. Коли я пішов до психіатра, все стало на свої місця», — ділиться комік.

Свят Загайкевич говорить, що його біполярний розлад ділиться на дві фази — манії та депресивну. Зараз він перебуває у першій — чудово почувається, доволі продуктивний та бадьорий. Також у гумориста достатньо енергії та є бажання комунікувати з іншими.

«Зараз у мене фаза манії. Я почуваюся прекрасно, я просто бадьорий, продуктивний. У мене така манія, котра не зашкалює, що я там купую мотоцикл, починаю брати кредити. Я просто стаю дуже продуктивний, постійно на телефоні, щось роблю, комунікабельний максимально», — говорить гуморист.

До цього Свят Загайкевич перебував у депресивній фазі, яка тривала місяць. Комік ділиться, що в цей період йому складно прокинутися та підвестися з ліжка, йому хочеться, аби день скоріше закінчився, енергія та бажання зникають. Натомість гуморист акцентує всю свою увагу лише на негативі.

«Тиждень тому в мене була депресивна фаза. Вони тривала десь місяць. Взагалі, ти інша людина. У депресивному стані дуже важко прокинутися зранку, ти просто лежиш, не хочеш прокидатися і думаєш, щоб цей десь скоріше закінчився. На фізіологічному рівні дуже важко прокинутися. Дуже багато тривожності починається, будь-яке повідомлення тебе тригерить. Світ просто деформується, ти бачиш тільки все погане», — зізнається комік.

Нагадаємо, раніше співак MELOVIN розповідав про свій серйозний діагноз, з яким опинився у психлікарні. Артист також назвав ім’я української зірки, яка неабияк підтримала його в той період.

