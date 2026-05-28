Мая Санду / © Associated Press

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про припинення громадянства для двох уродженців України.

Відповідний документ опублікований на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом, молдовського громадянства позбавили Валерія Кніщука та Віталія Морля. Детальні причини такого рішення у документі не пояснюються.

Це вже не перший подібний крок з боку влади Молдови за останні дні. Раніше, 25 травня, Мая Санду підписала указ про позбавлення громадянства ще п’ятьох осіб, які проживали на території невизнаного Придністров’я.

Що відомо про ситуацію із Придністров’ям зараз

Нагадаємо, Придністров’я є регіоном на лівому березі Дністра, який контролюється самопроголошеною “Придністровською Молдавською Республікою”.

Територія Придністров’я не визнається міжнародною спільнотою окремою державою та офіційно вважається частиною Молдови. Регіон межує з Україною та залишається одним із найбільш чутливих безпекових напрямків у регіоні.

Ранвіше стало відоммо, що кремлівський очільник Путін оголосив про рішення спростити отримання російського громадянства для мешканців Придністров’я. Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала ці дії.

