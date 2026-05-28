В Україні триває мобілізація і, як розповіли у коментарі для ТСН.ua декілька з депутатів Верховної Ради, орієнтовно за два місяці посадовці налаштовані презентувати нові зміни, які торкнуться ТЦК та тих чоловіків, котрі порушують мобілізаційне законодавство.

«Реформування системи призову — це буде окремий етап змін. Це відбудеться пізніше, орієнтовно — за два місяці», — повідомила в коментарі для ТСН.ua представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

Своєю чергою, за даними наших джерел у парламенті, наприклад, зараз на слуху є метод пошуку порушників за допомогою податкового номера.

«Але поки що конкретних дискусій у парламенті щодо цього не було. Утім, є вірогідність того, що за допомогою цього коду будуть шукати тих, хто вже має адміністративне порушення та несплачений штраф. Водночас зазначу, що поки що, станом на зараз, жодна з пропозицій щодо порушників та нових засобів впливу на них не піднімалась. Існує вірогідність того, що ці пропозиції будуть жваво обговорюватись у серпні. Ймовірно, буде йтись про реформування ТЦК, роботу з порушниками мобілізаційного законодавства», — каже в коментарі ще один з парламентарів.

На його суб’єктивну думку, є ознаки того, що все ж таки зараз є пошук рішення у рамках реформи ТЦК для того, як зробити процес оповіщення у громадських місцях менш конфліктним.

«При цьому не виключається, що тоді покарання можуть посилити, можуть посилити відповідальність, наприклад, для тієї категорії чоловіків, які отримали повістку, але не з’явились за викликом», — каже наше джерело у Верховній Раді.

За його словами, не виключено, що також можуть бути переглянуті бронювання.

В той же час єдиної думки у парламенті щодо того, коли саме мобілізація в Україні зазнає суттєвих змін — немає. Частина депутатів припускає, що йдеться про середину червня, інші вважають, що це відбудеться не раніше другої половини липня або на початку серпня.

Однак при цьому у парламенті зазначають, що будь-які пропозиції потребуватимуть того, щоб за них або проголосувала Рада, або зміни будуть прописані у відповідних урядових постановах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, коли ТЦК має право перевіряти документи. Офіцер Вінницького ТЦК Максим Лещук детально розповів, у яких шести локаціях можуть зупинити для перевірки документів, хто входить до груп оповіщення та що загрожує військовозобов’язаним у разі виявлення розбіжностей із держреєстром.

