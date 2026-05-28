ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
511
Час на прочитання
2 хв

Мобілізація в Україні: у Раді кажуть про посилення відповідальності за неявку до ТЦК — що відомо

Мобілізація в Україні: у парламенті розкрили деталі ймовірних змін, на які очікується найближчими тижнями.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Коментарі
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні може зазнати змін вже у червні / © ТСН

В Україні триває мобілізація і, як розповіли у коментарі для ТСН.ua декілька з депутатів Верховної Ради, орієнтовно за два місяці посадовці налаштовані презентувати нові зміни, які торкнуться ТЦК та тих чоловіків, котрі порушують мобілізаційне законодавство.

«Реформування системи призову — це буде окремий етап змін. Це відбудеться пізніше, орієнтовно — за два місяці», — повідомила в коментарі для ТСН.ua представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

Своєю чергою, за даними наших джерел у парламенті, наприклад, зараз на слуху є метод пошуку порушників за допомогою податкового номера.

«Але поки що конкретних дискусій у парламенті щодо цього не було. Утім, є вірогідність того, що за допомогою цього коду будуть шукати тих, хто вже має адміністративне порушення та несплачений штраф. Водночас зазначу, що поки що, станом на зараз, жодна з пропозицій щодо порушників та нових засобів впливу на них не піднімалась. Існує вірогідність того, що ці пропозиції будуть жваво обговорюватись у серпні. Ймовірно, буде йтись про реформування ТЦК, роботу з порушниками мобілізаційного законодавства», — каже в коментарі ще один з парламентарів.

На його суб’єктивну думку, є ознаки того, що все ж таки зараз є пошук рішення у рамках реформи ТЦК для того, як зробити процес оповіщення у громадських місцях менш конфліктним.

«При цьому не виключається, що тоді покарання можуть посилити, можуть посилити відповідальність, наприклад, для тієї категорії чоловіків, які отримали повістку, але не з’явились за викликом», — каже наше джерело у Верховній Раді.

За його словами, не виключено, що також можуть бути переглянуті бронювання.

В той же час єдиної думки у парламенті щодо того, коли саме мобілізація в Україні зазнає суттєвих змін — немає. Частина депутатів припускає, що йдеться про середину червня, інші вважають, що це відбудеться не раніше другої половини липня або на початку серпня.

Однак при цьому у парламенті зазначають, що будь-які пропозиції потребуватимуть того, щоб за них або проголосувала Рада, або зміни будуть прописані у відповідних урядових постановах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, коли ТЦК має право перевіряти документи. Офіцер Вінницького ТЦК Максим Лещук детально розповів, у яких шести локаціях можуть зупинити для перевірки документів, хто входить до груп оповіщення та що загрожує військовозобов’язаним у разі виявлення розбіжностей із держреєстром.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
511
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie