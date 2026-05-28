Посередництво Європи між Києвом і Москвою: несподівана заява Норвегії

Переговори України та Росії / © ТСН

Реклама

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Європа не може одночасно бути головним союзником України та нейтральним посередником у потенційних переговорах між Києвом і Москвою щодо завершення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю The Telegraph.

За словами норвезького міністра, європейські країни мають продовжувати концентруватися на підтримці України, а не на спробах виступити нейтральною стороною в мирному процесі.

Реклама

«Можна уявити собі дві різні ролі. Одна — голос Європи в цих переговорах, це гарна ідея. Інша — альтернативний посередник, я думаю, що це менш гарна ідея», — заявив Барт Ейде.

Він порівняв роль союзника України та роль посередника із різницею між адвокатом і суддею.

«Бути прихильником України — це добра та героїчна роль. Роль посередника також може бути героїчною, але це інша роль. Це як між адвокатом і суддею. У судді немає нічого поганого, але він не може бути одночасно адвокатом однієї сторони», — сказав очільник МЗС Норвегії.

Як зазначає The Telegraph, за останні тижні в Європейському Союзі неофіційно обговорювали можливість призначення окремого представника для потенційних переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Серед можливих кандидатів згадували колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрем’єра Італії Маріо Драгі.

Реклама

Водночас Барт Ейде заявив, що у ролі посередника, ймовірно, не варто розглядати представника західних держав.

«Коли йдеться про посередника чи медіатора, можливо, не варто зосереджуватися на виборі іншого західного громадянина, а на тому, хто може мати певну дистанцію», — наголосив він.

Міністр також заявив, що Європа не повинна послаблювати підтримку України через останні зміни на фронті.

«Зараз саме той момент, щоб подвоїти підтримку та забезпечити не лише її кількість, а й якість», — сказав глава норвезького МЗС.

Реклама

За його словами, українська сторона повідомляє про зупинку російського наступу на окремих напрямках, і ці оцінки, за словами міністра, підтверджуються незалежними даними.

The Telegraph також нагадує, що Норвегія, хоча і не входить до складу ЄС, залишається одним із найбільших донорів військової допомоги Україні серед європейських держав.

Нагадаємо, у Євросоюзі активно обговорюють кандидатури на роль спеціального посланця для переговорів щодо російсько-української війни. За інформацією видання Politico, серед головних претендентів опинилися ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, експрем’єр Італії Маріо Драгі та президент Фінляндії Александр Стубб.

Новини партнерів