Чи стануть наступні пів року поворотними у війні: експерт назвав важливий фактор

Наступні пів року можуть стати поворотними у війні: прогноз Сергія Братчука / © ТСН

Реклама

Наступні пів року дійсно можуть стати поворотними у війні, якщо Україна посилить удари дронами по ресурсах РФ влітку та на початку осені.

Про це заявив військовий експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає «Київ 24».

«На мій погляд, Україна сьогодні почала ці часові межі використовувати, і ці можливості в нас дійсно з’явилися. Я хочу нагадати заяву грудня минулого року, коли командувач Третього корпусу генерал Білецький говорив, що Росія поступово виходить на той рівень втрат, коли наступного, тобто 2026 року, вона буде їх дуже відчувати. Ви бачите ці заяви на сьогодні, вони підтверджені», — нагадав Братчук.

Реклама

На його думку, посилення ударів по території Росії та окупованих територіях протягом літа-осені безпосередньо впливатиме на ситуацію на фронті.

«Україна не просто виснажує ворога — у нас сьогодні є наша активна оборона, асиметричні відповіді. Ми сьогодні працюємо дуже активно над знищенням ресурсності Російської Федерації, яка безпосередньо впливає на поле бою. Тобто йдеться про логістику… Наші дрони сьогодні виконують надзвичайно важливу роботу. Тому очевидно, що цей проміжок, літній період, початок осіннього як мінімум і трошечки далі, можливо, до кінця року — це якраз можливості наші, якщо ми будемо масштабувати ці наші удари», — додав експерт.

Раніше Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу ЗСУ, заявив, що найближчі шість місяців можуть стати ключовими для війни.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав докупи всі прогнози про закінчення війни, з’ясував причини інформаційного хаосу та спробував знайти найбільш реалістичний сценарій.

Реклама

Раніше нардепка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що президент Зеленський заявив депутатам, що гаряча фаза війни може закінчитися до листопада.

Новини партнерів