США та Іран узгодили проєкт ядерної угоди і 60-денного перемир’я — Axios

США та Іран / © depositphotos.com

Реклама

Переговірники США та Ірану досягли угоди щодо 60-денного меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає подовження режиму припинення вогню та початок переговорів стосовно іранської ядерної програми. Але президент Дональд Трамп ще не дав остаточного схвалення домовленості.

Про це повідомляє видання Axios.

Як пише видання з посиланням на двох американських чиновників, основні умови документа сторони погодили ще до вівторка. Однак для остаточного затвердження домовленості потрібне було схвалення вищого керівництва обох держав.

Реклама

За даними Axios, згодом іранські перемовники повідомили американській стороні, що отримали необхідні погодження та готові підписати документ. Після цього Трамп попросив декілька днів на вивчення деталей запропонованої угоди.

Згідно з проєктом меморандуму, протягом 60 днів має бути забезпечене «необмежене» судноплавство через Ормузьку протоку. Один із американських чиновників пояснив, що це означатиме відсутність зборів та переслідування суден, а Іран зобов’яжеться протягом 30 днів прибрати всі міни з акваторії протоки.

Також, за інформацією видання, США мають поступово зняти військово-морську блокаду пропорційно до відновлення комерційного судноплавства.

Axios повідомляє, що документ міститиме й положення про зобов’язання Ірану не прагнути до створення ядерної зброї. Серед перших тем переговорів у межах 60-денного періоду мають стати утилізація високозбагаченого урану Ірану та подальше майбутнє іранської програми зі збагачення урану.

Реклама

Окрім цього, США нібито готові обговорювати можливе пом’якшення санкцій проти Ірану та розмороження частини іранських активів у межах майбутніх переговорів.

За даними Axios, меморандум також передбачає обговорення механізмів постачання Ірану товарів і гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США дала Ірану від п’яти до семи днів для завершення переговорів та укладення остаточної мирної угоди між країнами.

Новини партнерів