США и Иран / © depositphotos.com

Реклама

Переговорщики США и Ирана достигли соглашения по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании, который предусматривает продление режима прекращения огня и начало переговоров по иранской ядерной программе. Но президент Дональд Трамп еще не дал окончательного одобрения договоренности.

Об этом сообщает издание Axios.

Как пишет издание со ссылкой на двух американских чиновников, основные условия документа стороны согласовали еще до вторника. Однако для окончательного утверждения договоренности нужно было одобрение высшего руководства обоих государств.

Реклама

По данным Axios, впоследствии иранские переговорщики сообщили американской стороне, что получили необходимые согласования и готовы подписать документ. После этого Трамп попросил несколько дней на изучение деталей предложенного соглашения.

Согласно проекту меморандума, в течение 60 дней должно быть обеспечено «неограниченное» судоходство через Ормузский пролив. Один из американских чиновников пояснил, что это будет означать отсутствие сборов и преследования судов, а Иран обязуется в течение 30 дней убрать все мины из акватории пролива.

Также, по информации издания, США должны постепенно снять военно-морскую блокаду пропорционально восстановлению коммерческого судоходства.

Axios сообщает, что документ будет содержать и положения об обязательствах Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия. Среди первых тем переговоров в рамках 60-дневного периода должны стать утилизация высокообогащенного урана Ирана и дальнейшее будущее иранской программы по обогащению урана.

Реклама

Кроме этого, США якобы готовы обсуждать возможное смягчение санкций против Ирана и размораживание части иранских активов в рамках будущих переговоров.

По данным Axios, меморандум также предусматривает обсуждение механизмов поставки Ирану товаров и гуманитарной помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США дала Ирану от пяти до семи дней для завершения переговоров и заключения окончательного мирного соглашения между странами.

Новости партнеров