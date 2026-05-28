Почему РФ бьет ракетами "Циркон" по Одессе и сколько времени они летят: военные объяснили

Ракета "Циркон"

Обычная баллистическая ракета или ракета типа «Циркон», выпущенная с территории временно оккупированного Крыма, способна долететь до Одессы за полторы-две минуты.

Об этом в эфире телеканала «День.LIVE» сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Скорость подлета и влияние расстояния

По словам спикера ВМС, время подлета ракеты напрямую зависит от расстояния до цели. Комментируя данные о том, что, по информации начальника управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, россияне переместили «Цирконы» из Крыма на северные направления, Дмитрий Плетенчук подтвердил, что это сокращает время для реагирования на угрозу.

«Все очень просто — чем больше расстояние, тем больше полетное время. Из Крыма, например, в Одессу баллистика долетает полторы две минуты. „Циркон“ — это плюс-минус то же», — объяснил Плетенчук.

Дефицит оружия в армии РФ

Представитель Военно-Морских Сил подчеркнул, что «Циркон» создавался именно как противокорабельный комплекс. Его применение на сухопутных объектах указывает на проблемы с обеспечением в армии РФ и опровергает заявления российской пропаганды.

«И единственное, что здесь интересно для нас, это противокорабельный комплекс, ракетами оснащенный. И то, что они его используют не по назначению, в очередной раз подтверждает то, что все же у них есть дефицит. Это первое, а второе — это то, что россияне для нанесения ударов используют все имеющиеся средства. И все разговоры о том, что „мы еще не начинали“, или недооценивайте этого медведя, который, как свою лапу, не рассосал еще до конца — это только разговоры, — резюмировал Дмитрий Плетенчук.

