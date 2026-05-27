Несмотря на громкие заявления российских властей о новейшем оружии, последняя атака России с применением ракетного комплекса «Орешник» была направлена на гражданскую инфраструктуру в Белой Церкви, что вызывает вопросы относительно реальных возможностей Кремля в войне против Украины.

Об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что широко разрекламированный ракетный комплекс, который российские власти подавали как новый фактор изменения хода войны, мог оказаться значительно менее эффективным, чем ожидалось.

«Кремль испытывает очередную дозу унижения. Хваленая баллистическая ракета Путина „Орешник“, которую провозглашали революционным оружием на поле боя, похоже, имела больше символического, чем стратегического эффекта», — пишет The Telegraph.

Почему «Орешник» не долетел до Киева

В публикации обращают внимание на то, что, несмотря на резонанс вокруг этой системы, ее не применили для ударов по Киеву.

По мнению автора, одной из причин может быть украинская система противовоздушной обороны, в частности комплексы Patriot.

«Казалось бы показательным, что российское чудо-оружие не было направлено на сам Киев: оборонительные средства столицы включают грозный перехватчик Patriot американского производства, который победил другие разрекламированные российские ракеты», — отмечается в статье.

При этом упоминаются российские ракеты «Кинжал» и «Циркон», которые уже перехватывались украинской ПВО.

The Telegraph поставило под сомнение точность ударов «Орешника» при применении обычных боеголовок.

«Стоит также отметить, что „Орешник“ — это оружие, которое обычно несет ядерные боеголовки, и оно, вероятно, не имеет достаточной точности для достижения полезных результатов с обычными боеголовками», — пишет издание.

The Telegraph проводит параллели между нынешней тактикой России и событиями в Сирии, отмечая, что систематические удары по гражданским объектам часто используются как инструмент психологического давления.

Признак истощения Кремля

Издание считает, что рост интенсивности подобных атак может свидетельствовать о попытках Кремля изменить ход информационного и военного противостояния на фоне продолжающейся войны.

«Путин, похоже, все больше находится под давлением, чтобы изменить нарратив после лет изнурительной войны. Длительный конфликт создает напряжение, которое становится все труднее скрыть», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что такая ситуация может свидетельствовать об истощении возможностей Кремля продолжать свою агрессивную войну.

«Возможно, Путин еще не закончил, но есть признаки того, что импульс, о котором он когда-то заявлял, начинает двигаться в противоположном направлении», — заключает The Telegraph.

Напомним, ранее РФ публично угрожала новыми дальнобойными ударами по Киеву, в частности по так называемым «центрам принятия решений».

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, 24 мая Россия применила против Украины сразу две баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Одна из них попала в Киевской области, другая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.

