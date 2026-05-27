По всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу: куда летят ракеты

Воздушная тревога 27 мая

Реклама

Вечером, 27 мая, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

«Внимание. Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — предупредили воздушные силы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:00

По информации мониторинговых чатов, в воздухе находятся два Миг-31К. Есть предупреждение о пуске или имитации пуска «Кинжала».

Реклама

Впоследствии там уточнили, что «Кинжал» летит в Киевскую область через Черниговщину (по состоянию на 22:01).

Заметим, что воздушная тревога из-за взлета МиГ свидетельствует, что есть угроза пуска аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал». Истребитель МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 км.

Россия угрожает новым ударом

Вчера, 26 мая, сообщалось, что российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в следующие двое суток.

Напомним, официальный представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова запугивала, что Россия снова будет наносить удары по Киеву. Кроме того, в Министерстве иностранных дел РФ пригрозили, что иностранцам следует как можно быстрее покинуть украинскую столицу.

Реклама

Военный эксперт Нарожный назвал сроки новой комбинированной атаки РФ после угроз из Москвы.

Военный эксперт Жданов также предупредил украинцев после самой масштабной атаки на Киев.

Также начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат откровенно оценил шансы ПВО отразить новый массированный удар.

Новости партнеров