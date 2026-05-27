ТЦК превращаются в «места несвободы»: Лубинец раскрыл шокирующие детали проверок

Резонансное заявление омбудсмена о нарушениях в ТЦК / © ТСН

Реклама

В Украине отделения ТЦК все чаще превращаются в места несвободы граждан, а власти реагируют на нарушения только после публичного резонанса.

Такое резонансное заявление сделал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«К сожалению, власти реагируют на нарушение прав человека только тогда, когда возникает публичный резонанс», — заявил омбудсмен.

Реклама

В качестве примера он привел Белоцерковский ТЦК, куда представители Офиса уполномоченного нанесли мониторинговые визиты в конце прошлого года.

Лубинец рассказал, что сначала предоставил свои рекомендации непублично, учитывая особое внимание со стороны Российской Федерации к подобной информации.

«Прошло два месяца. Через два месяца один гражданин Украины, там физически находившийся, снял на мобильный телефон условия, в которых он находился. После этого все общество взорвалось в очередной раз из-за недостойного обращения с новомобилизованными или военнообязанными гражданами Украины. Мы направили повторный мониторинговый визит», — рассказал омбудсмен.

По его словам, официальные рекомендации игнорировались два месяца, и только после огласки в медиа туда на следующий же день отправили ремонтные бригады.

Реклама

«Несмотря на то, что в конце прошлого года я направил официальную рекомендацию, за два месяца ни одна рекомендация не была выполнена. После того, как это стало публичным резонансом, мы проинформировали, что на следующий день туда были отправлены отдельные ремонтные бригады», — говорит Уполномоченный.

По его словам, из-за такого же бездействия в Ужгородском РТЦК и СП Лубинец был вынужден публично показать нарушения, поскольку полиция на месте отказалась вносить сведения в ЕРДР.

«Органы власти должны реагировать на официальные документы сразу, а не ждать публичности. Наша работа продолжается: в этом году мы планируем существенно расширить посещение ТЦК и СП по всей стране», — подытожил омбудсмен.

Напомним, ранее представитель омбудсмена Андрей Крючков сообщил об обнаруженных им нарушениях во время мониторинга работы ТЦК в Ужгороде. Представитель омбудсмена обнаружил факты незаконного содержания граждан, среди которых люди с явными физическими недостатками и ветеран войны. В Ужгородском РТЦК людей содержали неделями, несмотря на физические недостатки, состояние здоровья и даже удостоверение УБД.

Реклама

В результате проверки обнаружена ужасная антисанитария в этом учреждении. Кроме того, что у людей, доставляемых в ТЦК, без надлежащего оформления изымали документы и телефоны, лишая их права на защиту

Также мы писали, что в Украине впервые осужден руководитель ТЦК за препятствование деятельности представителей Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Новости партнеров