В Украину идет еще более сильная стужа, а синоптики предупреждают об опасности: где испортится погода

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 28 мая / © pexels.com

Реклама

В Украину идет похолодание из Скандинавии, которое принесет с собой штормовой ветер и дожди с грозами почти во все регионы. Синоптики объявили желтый уровень опасности, поскольку непогода задержится в стране до конца недели и лишь с началом июня уступит летнему теплу.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

В четверг, 28 мая, территория Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Реклама

«Остатки дождей еще покапают, однако осадки ожидаются незначительные и локальные», — сообщает Диденко.

Синоптик отмечает, что вслед за холодным фронтом придет серьезное похолодание. Дневная температура воздуха в большинстве регионов ощутимо упадет и будет колебаться в пределах от +15 до +19 градусов выше нуля, и лишь в южных областях удержится относительное тепло — около +20…+23 градусов.

Из-за того, что тяжелые холодные воздушные массы сильнее давят на теплые слои атмосферы и сталкиваются с их сопротивлением, в стране существенно усилится ветер, который местами будет достигать штормовых порывов.

В Киеве 28 мая ожидается мощный северо-западный ветер, возможен небольшой дождь, а столбики термометров опустятся до скромных +15 градусов. Диденко отметила, что такая прохладная погода будет держаться в Украине вплоть до конца недели, однако уже с первых чисел июня, стабильное тепло снова начнет возвращаться.

Реклама

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 28 мая в Украину распространится порция холодного воздуха из Скандинавии, вытесняя тепло в южные регионы, поэтому температура снизится.

«В поле пониженного давления и влияния атмосферных фронтов почти везде ожидается облачная, дождливая, а днем еще и ветреная погода. Облачно с прояснениями», — сообщают метеорологи.

Ночью на юге и востоке, днем в Украине, кроме южных областей, Закарпатья и Прикарпатья, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура ночью будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля. В южной части ночью столбики термометров будут показывать от +11 до +16 градусов тепла, днем воздух прогреется до +17…+22 градусов тепла.

© Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Украине.

Реклама

«Днем 28 мая в Украине, кроме Закарпатской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма, порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В этих регионах объявлен первый уровень опасности, желтый.

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 28 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля. В Киеве ночью столбики термометров не поднимутся выше +10 градусов тепла, днем ожидается около +15 градусов выше нуля.

Реклама

В то же время синоптики предупреждают о порывах ветра днем 28 мая на Киевщине, которые будут достигать от 15 до 20 м/с. В связи с этим, в регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

© Укргидрометцентр

Погода во Львове

На Львовщине 28 мая погоду будет определять тыловая часть циклона над Восточно-Европейской равниной.

Ночь пройдет без осадков, однако днем местами вероятны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9 — 14 м/с, днем порывы 15 — 20 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от +4 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +15 до +20 градусов тепла.

Реклама

Во Львове ночью столбики термометров будут показывать от +5 до +7 градусов тепла, днем ожидается от +17 до +19 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и городе Одесса 28 мая будет переменчивая погода, ночью местами пройдут дожди.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

Реклама

В городе Одесса, температура воздуха ночью составит от +14 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +22 градусов выше нуля.

Погода в Харькове

В четверг, 28 мая, на Харьковщине и в самом областном центре ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Вместе с зонтиками местным жителям стоит подготовиться и к штормовым порывам северо-западного ветра, которые после обеда будут достигать 15-20 м/с. Из-за этого в регионе объявлен первый уровень опасности.

© Укргидрометцентр

Похолодание будет ощутимым: ночью температура по области упадет до +6…+11 градусов тепла, а в Харькове составит около +8…+10 градусов выше нуля. Днем столбики термометров покажут +13…+18 градусов тепла в пределах региона, а в городе воздух прогреется лишь до +14…+16 градусов тепла.

Реклама

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 28 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями.

Ночью местами, а днем повсеместно пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура по области будет колебаться:

ночью от +7 до +12 градусов тепла;

днем от +17 до +22 градусов тепла;

В городе Днепр столбики термометров покажут:

Реклама

ночью от +9 до +11 градусов тепла;

днем от +17 до +19 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в июне.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров