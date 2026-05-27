Женщины массово отказываются от балаяжа: в тренде новая покраска

В тренде этого сезона появилась новая техника покраски — французское мелирование. Это версия балаяж, которая не требует особого ухода.

О новом hair-тренде сообщает издание Vogue México.

Звездный парикмахер и hair-эксперт Тревис Оглтри отмечает, что французское мелирование поражает своей легкостью и простотой в уходе. Его можно достичь с помощью фольги и краски. Важно то, что эта техника имеет очень естественный вид и не требует постоянной покраски.

«Такой способ окрашивания не требует особого ухода, но создает более опрятный и равномерный эффект. Женщины не хотят часто возвращаться в салон, чтобы подправить прическу или придать ей блеск. Барышни желают, чтобы прическа выглядела совершенной. На мой взгляд, французское мелирование именно это и обеспечивает», — рассказывает Тревис Оглтри.

Эксперт говорит, что такая прическа подойдет всем барышням. Впрочем, лучше всего подойдет обладательницам стрижки меди, барышням с челкой или без него.

«От брюнеток, ищущих едва заметного эффекта, до блондинок, ищущих мягкости, и клиенток, желающих закрасить седину. Главное — это скорее эффект, чем начальная точка. Французское мелирование осветляет волосы, не слишком отклоняясь от вашего природного цвета, и подходит для всех типов волос, поскольку средство наносится индивидуально», — рассказал парикмахер.

Французское мелирование. Фото: Vogue México.

Напомним, мы писали о том, почему французское мелирование — самая модная покраска для седых волос. Прическу недавно продемонстрировала Мэрил Стрип во время промотура второй части фильма «Дьявол носит Prada», сменив свою фирменную платину на более естественную растяжку цвета.

