Какой праздник 27 мая 2026 года

27 мая 2026 года — среда. 1553-й день войны в Украине.

Завтра, 27 мая, верующие празднуют День памяти святого священномучника Терапонта, епископа. Раннехристианский епископ, живший в период гонений на христиан, прославившийся своей непоколебимой верой. По преданию, он ревностно проповедовал Евангелие, обращал людей в христианство и поддерживал общину во время преследований. За это был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Несмотря на страдания, не отрекся от веры и принял мученическую смерть.

27 мая в Украине празднуют День Сил специальных операций ВСУ. Дата установлена указом президента №346/2025. Ранее праздник приходился на 29 июля, но дату изменили. Этот день связывают с событиями 2014 года, когда украинские спецназовцы принимали участие в операции по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта и установили флаг Украины.

Также 27 мая Всемирный день выдры. Выпадает на последнюю среду мая. Его инициировал Международный фонд выживания выдр (International Otter Survival Fund), занимающийся охраной всех видов выдр в мире. Сейчас в мире существует примерно 13 видов этих животных, и многие нуждаются в охране.

А еще 27 мая День рождения скотча. Неофициальный праздник, посвященный изобретению прозрачной клейкой ленты (scotch tape), ставшей одним из самых практичных бытовых изобретений XX века. Изобретателем стал американский инженер компании 3M — Ричард Дрю. Он работал над улучшением материалов для промышленности и искал способ создать ленту, не портившую поверхность при отклеивании.

27 мая празднуют День неотложной медицинской помощи. Международный профессиональный праздник работников «скорой», которые первыми спасают жизнь в критических ситуациях. Этот день напоминает обществу, что скорая — это не просто служба, а первая линия спасения жизни, которая работает без выходных и праздников.

