Какой завтра, 27 мая, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 27 мая, День сил специальных операций ВСУ. Верующие чтят память святого священномучника Терапонта, епископа. До Нового года осталось 219 дней.
27 мая 2026 года — среда. 1553-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 27 мая, верующие празднуют День памяти святого священномучника Терапонта, епископа. Раннехристианский епископ, живший в период гонений на христиан, прославившийся своей непоколебимой верой. По преданию, он ревностно проповедовал Евангелие, обращал людей в христианство и поддерживал общину во время преследований. За это был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Несмотря на страдания, не отрекся от веры и принял мученическую смерть.
27 мая в Украине празднуют День Сил специальных операций ВСУ. Дата установлена указом президента №346/2025. Ранее праздник приходился на 29 июля, но дату изменили. Этот день связывают с событиями 2014 года, когда украинские спецназовцы принимали участие в операции по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта и установили флаг Украины.
Также 27 мая Всемирный день выдры. Выпадает на последнюю среду мая. Его инициировал Международный фонд выживания выдр (International Otter Survival Fund), занимающийся охраной всех видов выдр в мире. Сейчас в мире существует примерно 13 видов этих животных, и многие нуждаются в охране.
А еще 27 мая День рождения скотча. Неофициальный праздник, посвященный изобретению прозрачной клейкой ленты (scotch tape), ставшей одним из самых практичных бытовых изобретений XX века. Изобретателем стал американский инженер компании 3M — Ричард Дрю. Он работал над улучшением материалов для промышленности и искал способ создать ленту, не портившую поверхность при отклеивании.
27 мая празднуют День неотложной медицинской помощи. Международный профессиональный праздник работников «скорой», которые первыми спасают жизнь в критических ситуациях. Этот день напоминает обществу, что скорая — это не просто служба, а первая линия спасения жизни, которая работает без выходных и праздников.