Россия грозится начать систематические удары по Киеву. Таким образом, глава Кремля Владимир Путин пытается продемонстрировать мнимую «силу» и компенсировать позор, который он пережил на День победы.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что 25 мая Министерство иностранных дел РФ выступило с угрозами осуществить «систематическую» серию ударов по объектам в украинской столице — под прицелом якобы предприятия ОПК, центры принятия решений и военные штабы. Ведомство Лаврова даже призвало иностранных дипломатов и граждан срочно эвакуироваться из Киева.

Месть за позор перед всем миром

В ISW отмечают: эти истерические угрозы и применение дорогостоящего вооружения (в частности, ракетного комплекса «Орешник» во время ударов 23–24 мая) являются непосредственной попыткой Путина замаскировать слабость России.

«Российский диктатор Владимир Путин пытается оправиться от унижения, которое он испытал из-за необходимости фактически просить у Украины разрешения на проведение парада 9 мая», — подчеркивают аналитики.

Кроме того, ракетным террором Киева Путин отчаянно пытается отвлечь внимание внутренней аудитории от ряда провалов:

Неспособность защитить РФ: Кремль не может прикрыть собственную столицу и города в глубоком тылу от усиливающихся ударов украинских дронов.

Экономический крах: Путин не может уберечь население от колоссальной нагрузки на экономику, из-за чего в российском обществе растет недовольство режимом.

Провал наступления: dесняно-летнее наступление кафиров 2026 года полностью проваливается. Российская армия не способна добиться ни одного оперативно значимого успеха на фронте из-за успешных контратак ВСУ, доминирования украинских беспилотников и сокрушительных ударов по тылам врага.

Именно поэтому, не имея реальных побед, Путин находится в истерике и использует последний козырь — террористические ракетные удары по гражданским и правительственным кварталам Киева, пытаясь выдать собственное бессилие за «стратегическое преимущество».

Напомним, количество жертв в результате массированного удара по Киеву, которое произошло ночью 24 мая, возросло. По состоянию на 26 мая известно о трех погибших.

