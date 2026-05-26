ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
11
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 26 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна значительно ослабла относительно евро, который прибавил в цене 19 копеек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Курсы валют.

Курс валют на вторник, 26 мая. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на вторник, 26 мая. Доллар потерял 2 коп. Евро взлетел на 19 коп. Стоимость злотого повысилась на 7 коп.

Об этом сообщили на сайте регулятора.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,24 (-2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,52 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,16 (+7 коп.)

Как сообщалось, в последнее время в Украине курс доллара пошел вверх, а евро — наоборот — быстро подешевел и с 16 мая его курс оставался почти стабильным. Что будет с долларом и евро, чего ждать украинцам в ближайшее время – читайте в материале ТСН.ua.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
11
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie