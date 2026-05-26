Военные ТЦК могут задержать человека с инвалидностью: юристы рассказали при каких условиях

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Объявление в розыск касается нарушения правил военного учета. Такое нарушение не зависит от возможной инвалидности и даже оформленной отсрочки от мобилизации.

Об этом говорится на портале «Юристи.UA».

Юристы отметили, что группа оповещения ТЦК имеет законное право задержать находящегося в розыске гражданина.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: «То, что Вы получили статус инвалида и на этом основании получили отсрочку, вовсе не означает, что можно не являться в ТЦК в случае получения повестки».

К юристам обратился гражданин, объявленный в розыск. После оформления инвалидности он снял розыск, но впоследствии снова получил сообщение о розыске за неявку по повестке.

Другой юрист Владислав Дерий отметил: «К сожалению, Вы не можете спокойно передвигаться по городу, ведь если Вы натолкнетесь на ТЦК, Вас могут задержать и доставить в ближайший ТЦК. Это будет продолжаться, пока ТЦК не снимут статус о нарушении в „Резерв+“ или не составят протокол».

Айвазян в свою очередь рекомендует обратиться в ТЦК с запросом. В нем необходимо попросить указать дату направления повестки, почтовый трек-код и причину вызова в ТЦК.

Напомним, с 1 июня в Украине не вводятся новые правила мобилизации. Как и раньше, она будет относиться к мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет, состоящим на военном учете и не имеющим законных оснований для отсрочки.

В то же время в Министерстве обороны анонсировали обновление приложения «Резерв+» и заявили о намерении изменить подход к мобилизации. В ведомстве планируют больше учитывать профессию, образование и практические навыки военнообязанных для привлечения нужных специалистов в армию.

Кстати, мобилизация в Украине касается не всех мужчин призывного возраста. Не подлежат призыву мужчины до 25 лет, не проходившие военную службу и не состоящие в запасе, а также граждане с отсрочкой или признанные негодными по состоянию здоровья.

Право на отсрочку имеют многодетные родители, студенты, люди с инвалидностью, работники критически важных предприятий, отдельные госслужащие и ухаживающие за родственниками граждане. Окончательное решение о пригодности к службе принимает военно-врачебная комиссия.

