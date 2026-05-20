На Ровенщине два буса ТЦК хотели мобилизовать мужчину, который пас стадо — соцсети (видео)

В соцсетях распространяют видео конфликта между работниками ТЦК и пастухом в Ровенской области

В Ровенской области два буса с работниками ТЦК приехали на луг мобилизовать мужчину, выпасавшего коров.

Соответствующее видео появилось в соцсетях

На кадрах, которые успел снять пастух, видно стадо коров, а с другой стороны — два бусика, из которых выходят люди в военной форме и полицейский.

Мужчина в военной форме сразу в грубой форме потребовал от пастуха выключить камеру телефона, мол он не имеет права это делать (хотя юристы утверждают обратное).

«Имею полное право снимать», — заявил мужчина.

«Не имеете. Вы имеете право служить», — ответил ТЦКшник.

В конце концов, в назревающий конфликт вмешался полицейский, успокоивший своего товарища, и корректно представился. Мужчина, выпасавший скот, назвал свою фамилию и заявил, что «уволился» в 2022 году. Является ли он ветераном, пока неизвестно.

В комментариях указано, что инцидент произошел в Ровенской области. Когда именно они сняты, неизвестно. Полицейский представляется работником Сарненского районного отделения полиции.

Областные полиция и ТЦК Ровенской области на инцидент не отреагировали.

