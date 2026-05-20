На Ровенщине два буса ТЦК хотели мобилизовать мужчину, который пас стадо — соцсети (видео)
В сосетях появилось видео, что якобы в Ровенской ТЦК и полиция устроили «рейд» на лугу, где пасли коров.
В Ровенской области два буса с работниками ТЦК приехали на луг мобилизовать мужчину, выпасавшего коров.
Соответствующее видео появилось в соцсетях
На кадрах, которые успел снять пастух, видно стадо коров, а с другой стороны — два бусика, из которых выходят люди в военной форме и полицейский.
Мужчина в военной форме сразу в грубой форме потребовал от пастуха выключить камеру телефона, мол он не имеет права это делать (хотя юристы утверждают обратное).
«Имею полное право снимать», — заявил мужчина.
«Не имеете. Вы имеете право служить», — ответил ТЦКшник.
В конце концов, в назревающий конфликт вмешался полицейский, успокоивший своего товарища, и корректно представился. Мужчина, выпасавший скот, назвал свою фамилию и заявил, что «уволился» в 2022 году. Является ли он ветераном, пока неизвестно.
В комментариях указано, что инцидент произошел в Ровенской области. Когда именно они сняты, неизвестно. Полицейский представляется работником Сарненского районного отделения полиции.
Областные полиция и ТЦК Ровенской области на инцидент не отреагировали.
Напомним, что во Львове агрессивная толпа атаковала бус военкомата и вытащила оттуда мобилизованного мужчину.