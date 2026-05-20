Берлинская назвала единственное условие, при котором Россия согласится прекратить войну против Украины

Мария Берлинская

Реклама

Никакие политические договоренности или подписанные документы не способны остановить Россию от дальнейших нападений на Украину. Единственным реальным гарантом безопасности является полное уничтожение возможности агрессора вести войну.

Об этом в интервью ТСН.ua сказала волонтер, руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская, озвучив главное железное правило, по которому должно жить украинское государство.

Когда Россия прекратит войну против Украины

Мария Берлинская убеждена, что продолжительность затишья на фронте прямо пропорциональна масштабам разрушения оборонно-промышленного комплекса и армии РФ.

Реклама

«Войну России с Украиной может остановить только ликвидация военной способности России к агрессии. На несколько лет, а желательно на несколько десятков лет вперед. Поэтому как только будет ликвидирована их способность двигаться в нашу сторону, тогда и на какое-то время будет прекращена война», — сказала Мария Берлинская.

Ловушка перемирия: враг не должен восстановиться

В то же время эксперт предостерегает от ложного восприятия возможного приостановления боевых действий. Если во время условного перемирия Кремль получит передышку и сможет перезапустить свой ВПК, новое нападение на Украину будет лишь вопросом времени.

«Как только мы дадим им эту возможность во время перемирия снова нарастить, они снова сюда будут возвращаться. Поэтому правило такое: уничтожить врага, его военную машину и не дать ему восстановиться для того, чтобы они надолго забыли сюда дорогу и чтобы само слово Украина у них вызывало панический ужас», — сказала она.

Учитывая это, главной задачей Украины на годы вперед остается развитие собственной системы тотального технологического поражения, которая будет действовать непрерывно и не позволит агрессору даже накапливать силы у наших границ.

Реклама

Больше читайте в материале: «Война с Россией — вечная, мы можем только принудить ее к перемирию»: большое интервью с Марией Берлинской.

Новости партнеров