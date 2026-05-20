Война в Украине: Берлинская предупредила об ударах по Киеву и западу Украины

Российский дроновый террор против Украины будет нарастать. Враг будет пытаться превратить во фронт тыловые украинские города, расположенные за сотни километров от линии боевого соприкосновения, поскольку для них это дешевый, масштабируемый и эффективный способ войны.

Об этом в интервью ТСН.ua заявила волонтер, руководитель проекта Victory Drones (Центр поддержки аэроразведки) и соучредитель Благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская.

Россияне хотят превратить тыловые города Украины в фронт

Мария Берлинская сразу призвала украинцев трезво оценивать ситуацию и не поддаваться искусственно созданным паническим настроениям в сети.

«Я не хочу сейчас никого пугать и создавать какие-то панические настроения, что вот уже там в мае 2026-го будут охотиться за киевлянами российские дроны — это неправда. А правда заключается в том, что враг действительно будет пытаться все больше выбить нас дроновым террором, потому что это дешевый, масштабируемый и эффективный способ. Россияне будут пытаться превратить во фронт глубокотиловые украинские города, которые находятся в сотнях километров от границы и от линии боевого соприкосновения. Но у нас еще есть время подготовиться», — пояснила Мария Берлинская.

Эксперт отмечает, что защитить украинские города от будущих ударов вполне реально, если изменить подход к принятию решений на государственном уровне и не повторять ошибок прошлого сезона.

«Произойдет ли это в один день? Нет. Можно ли этому создать средства противодействия, если заблаговременно начать их создавать, а не так как создавали, с огромным опозданием, в предыдущую зиму — да, можно. Зима 2025-2026 показала нам, насколько некомпетентно и запоздало мы начали создавать это противодействие. Поэтому, если начать создавать противодействие заранее, прямо сейчас, то конечно можно комплексом мер и средств уберечь от этих дроновых угроз наши города», — отметила Берлинская.

Под прицелом россиян будут трассы, бензовозы и пассажирские поезда

По прогнозам руководительницы Victory Drones, оккупанты будут пытаться парализовать внутреннюю логистику страны, причем не только в прифронтовых регионах вроде Сум или Херсона, но и глубоко на западе и в центре Украины.

«Конечно, россияне будут пробовать перерезать не только логистику в Херсон или в Сумы, но и также между условным Тернополем и Хмельницким или Житомиром и Винницей. Конечно, они будут пытаться это делать постоянно. Для того, чтобы не возили топливо или продукты, могут минировать с воздуха автодороги, охотиться за бензовозами, за пассажирскими поездами. Они уже все это делают и будут только наращивать эти потуги», — сказала она.

Однако Берлинская резюмирует: любое технологическое преимущество врага можно нивелировать разумным планированием. Комплекс вовремя принятых управленческих решений и заранее выстроенная система способны умножить на ноль все попытки оккупантов. Для этого системную работу над ошибками необходимо начать прямо сейчас.

