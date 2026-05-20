Путин приехал в Си не просто так: что Китай может получить от более слабой России

Владимир Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

Лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились в Пекине менее чем через неделю после переговоров Си с президентом США Дональдом Трампом. Официально стороны демонстрируют единство и говорят о «стабилизирующей роли» в мире, но за этой риторикой стоит растущая зависимость Москвы от Пекина.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Во время встречи Си Цзиньпин заявил, что мир переживает период односторонней гегемонии, фактически намекая на политику США. Китайский лидер также призвал к полному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке, предупредив, что новая эскалация будет неприемлемой.

Для Пекина этот вопрос имеет не только политическое, но и экономическое значение. Китай в значительной степени зависит от Ормузского пролива, через который проходит около 40% его нефтяного импорта. Длительная нестабильность в регионе может ударить по энергоснабжению, логистическим цепям и мировой торговле – одному из ключевых двигателей китайской экономики.

Ожидается, что в ходе двухдневного визита Путина стороны подпишут новые экономические и торговые соглашения. Си заявил, что российско-китайские отношения «вступили в новую фазу более активного взаимодействия и ускоренного развития».

Впрочем, эта "новая фаза" выглядит неравноправной. После начала полномасштабной войны против Украины Россия все больше зависит от Китая как от покупателя энергоносителей, источника технологий и политического партнера, способного частично компенсировать изоляцию от Запада.

Москва особенно заинтересована в сохранении поставок товаров двойного назначения гражданских технологий, которые могут использоваться в военной сфере. Именно такие поставки помогают России поддерживать оборонную промышленность, несмотря на санкции.

В то же время, энергетический кризис, вызванный войной в Иране и рисками вокруг Ормузского пролива, усиливает роль России как поставщика нефти и газа для Китая. Путин, прибывший в Пекин вместе с руководителями российских энергетических компаний, предположительно, будет снова продвигать идею газопровода «Сила Сибири-2».

Этот проект должен соединить сибирские месторождения с северо-западом Китая через Монголию. Для Кремля это возможность надолго привязать российский газ к китайскому рынку. Но Пекин действует с осторожностью: чрезмерная зависимость от одного поставщика энергоносителей не отвечает его стратегическим интересам.

Встреча Си и Путина также имеет четкий геополитический сигнал. Оба лидера демонстрируют готовность выступать противовесом Западу, особенно на фоне напряженных отношений с США. Си назвал Китай и Россию странами, якобы защищающими «международную справедливость», и подчеркнул прочность их связей.

В то же время Пекин пытается балансировать. Углубляя отношения с Москвой, Си Цзиньпин одновременно вкладывает значительные усилия в диалог с Трампом, ведь американские пошлины, технологические ограничения и поддержка Тайваня могут серьезно затронуть интересы Китая.

Именно поэтому встреча с Путиным выглядит не только как демонстрация дружбы, но и часть более широкой игры Пекина. Китай использует Россию как стратегический ресурс и политический рычаг, но в то же время не спешит брать на себя чрезмерные риски из-за войны Кремля против Украины. Для Путина такая встреча — попытка показать, что Россия не изолирована. На самом же деле она все больше оказывается в роли младшего партнера Китая.

Financial Times со ссылкой на собственные источники заявило, что якобы Си шокировал заявлением о Путине. во время встречи с Дональдом Трампом. По данным издания, обсуждая ситуацию в Украине, лидер КНР заявил, мол, наконец-то «фюрер» РФ может пожалеть о своем вторжении в Украину.

Впрочем, после публикации FT Китай открестился от этой информации, назвав ее «противоречивым фактам и чистой выдумкой».

В то же время после заявления Си о войне в Украине Путин начал подобострастно восхвалять китайского коллегу. По его словам, "добрые и дружеские контакты" Москвы и Пекина "не против кого-то", а работает "на всеобщее процветание" и даже для "решения неотложных общемировых проблем".

