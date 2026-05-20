Кремль дерзко продолжает врать, мол, «предпочитает мирный путь» для окончания начавшейся в Украине войны, а обвиняет Киев в противоположном.

Об этом сообщил спикер «фюрера» Дмитрий Песков.

Он в очередной раз нагло обвинил украинские власти в якобы нежелании к миру, к которому, лживо подчеркнул чиновник, «открыта Москва». Очевидно, представитель Кремля забыл о постоянных требованиях и ультиматумах Владимира Путина.

Традиционно он не обошел вниманием и президента Украины Владимира Зеленского, бросив в его адрес несколько необоснованных обвинений. Мол, его «воинственные заявления» являются «главным препятствием» миру.

Кроме того, Песков заявил, что якобы Украина подготовила план ударов по России на июнь. По его словам, якобы агрессорка Россия будет дальше проводить так называемую «сво» — войну — именно из-за «воинственной риторики Киева»

«Мы должны и будем продолжать „специальную военную операцию“, пока мы не достигнем наших целей», — повторил прихвостень «фюрера» кремлевский нарратив.

«Мирные» ультиматумы России — заявления

Песков раньше заявлял, мол, война в Украине может прекратиться в любой момент. Впрочем, дерзко добавил он, для этого Киев должен принять необходимые решения. Однако конкретные детали пока не озвучил.

Очевидно, речь идет о давних ультиматумах и «условиях мира», которые не раз озвучивал сам Путин. и их должностные лица. В частности, секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу заявлял, что якобы мир должен признать «возвращение незаконно оккупировавших путинский режим территорий „в состав России“.

В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин выдвинул другой ультиматум для переговоров. Он повторил циничный нарратив, что президент Владимир Зеленский должен «отдать ВСУ приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса».

