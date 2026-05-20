Штраф 170 тысяч для ТЦК за ошибки в учете: в законопроекте нашли ряд недостатков

Штрафы для работников ТЦК и СП за ошибки в воинском учете / © ТСН

В Украине обострилась проблема ошибок в реестре «Обериг» и безосновательной постановки на воинский учет (в частности женщин), из-за чего законопроекты №15115 и №15116 предложили ввести для должностных лиц ТЦК и СП фиксированный штраф в 170 тыс. грн. Однако эксперты раскритиковали документы из-за существенных правовых недостатков.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Проблема ошибок в воинском учете и некорректных данных в реестре «Обериг» набирает масштабы, создавая риски для тысяч граждан. Безответственность должностных лиц только усиливает социальную напряженность, поэтому введение штрафов за небрежное ведение учета называют необходимым шагом для обеспечения принципа верховенства права.

После резонансных судебных решений, когда женщины оспаривали незаконную постановку на воинский учет, парламентарии попытались урегулировать ситуацию. Еще в марте были зарегистрированы законопроекты №15116 и №15115.

Сейчас ошибочное внесение в воинский учет, безосновательные задержания из-за неактуальных данных и невыполнение судебных решений по исправлению информации в реестрах стали распространенным явлением, требующим немедленного законодательного реагирования. Законопроект №15115 должен был бы стать ответом на эти проблемы, однако его редакция вызвала ряд замечаний у специалистов.

Недостатки законопроекта №15115 об ответственности за нарушение правил ведения воинского учета

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады поддерживает идею введения ответственности для служащих, однако выражает существенные предостережения относительно формулировок документа.

Больше всего критики вызывает понятие «нарушение порядка ведения воинского учета», которое считают слишком размытым. В тексте не уточняется, идет ли речь о технических ошибках или об умышленном внесении ложной информации.

Также неопределенным остается круг лиц, которые должны нести ответственность. К процессу ведения учета привлечены различные структуры — от медицинских учреждений до органов местного самоуправления, поэтому установить конкретного ответственного за окончательное решение будет сложно.

Отдельные претензии касаются размера штрафа. Фиксированная санкция в 170 тыс. грн, по мнению экспертов, может противоречить принципу индивидуализации наказания, закрепленному в статье 61 Конституции, поскольку не позволяет учесть степень вины.

Кроме того, специалисты отмечают, что столь значительный штраф может фактически приравниваться к уголовному наказанию по критериям Европейского суда по правам человека, а это потребует дополнительных процессуальных гарантий.

Еще одним спорным моментом остается вопрос подсудности. Законопроект не предлагает изменений в статью 221 КУоАП.

Анализ законопроекта №15115 от НААУ

Национальная ассоциация адвокатов Украины также обнародовала детальный анализ законопроекта №15115. Несмотря на поддержку самой идеи, адвокаты указывают на критические недостатки, которые могут сделать невозможным практическое применение документа.

В НААУ напоминают, что статья 210-1 КУоАП сейчас предусматривает ответственность для физических лиц — призывников и военнообязанных, а не для должностных лиц. Попытка распространить ее действие и на должностных лиц создает юридическую коллизию, ведь речь идет о разных категориях субъектов и различных процедурах рассмотрения дел.

Именно поэтому адвокаты предлагают создать отдельную статью 210-2 КУоАП, которая бы регулировала ответственность должностных лиц именно за нарушения в сфере воинского учета.

Кроме того, документ предусматривает наказание только за незаконную постановку на учет лиц, которые не подлежат учету. В то же время, как отмечают в НААУ, без внимания остаются самые распространенные нарушения, которые реально вредят системе:

невнесение в учет лиц, которые должны быть на нем;

несвоевременное обновление информации;

неправильное определение категории учета;

ненадлежащее хранение документов;

игнорирование ежегодных сверок.

Адвокаты также обращают внимание на отсутствие четкого определения субъекта правонарушения. Поскольку воинский учет ведут как руководители, так и кадровые работники, это может привести к взаимному перекладыванию ответственности. В результате суды рискуют массово закрывать дела из-за невозможности установить виновного.

Протоколы ТЦК, штрафы и коррупционные риски

Эксперты обращают внимание и на потенциальный конфликт интересов в процедуре привлечения к ответственности. Сейчас протоколы по статье 210-1 КУоАП составляют работники ТЦК. Если новые нормы примут без изменений, может возникнуть ситуация, когда представитель ТЦК вынужден будет оформлять протокол на своего коллегу.

Поэтому предлагается передать право составлять такие протоколы работникам Национальной полиции.

НААУ также критикует идею фиксированного штрафа в 170 тыс. грн. По мнению экспертов, отсутствие «вилки» штрафов лишает суд возможности учитывать обстоятельства дела — степень вины, мотивы или имущественное положение нарушителя.

Кроме того, слишком высокий фиксированный штраф может создать дополнительные коррупционные риски, поскольку будет стимулировать попытки неформально «решить вопрос».

В качестве альтернативы предлагают ввести дифференцированный размер санкции — например, от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Проблема воинского учета женщин

В НААУ отдельно отмечают проблему воинского учета женщин-медиков. К этому процессу привлечены ТЦК, учебные заведения и сами женщины, что создает сразу несколько потенциальных точек для ошибок, при этом ответственный за них часто остается неопределенным.

Существует также риск, что из-за страха перед штрафами ТЦК могут начать избегать постановки женщин на учет, что лишь усугубит системный хаос.

В целом законопроект №15115 призван решить актуальную проблему, однако в нынешнем виде содержит немало юридических и технических недостатков. Эксперты предупреждают: принятие документа без доработки может вызвать волну судебных обжалований и закрытие дел из-за процессуальных пробелов.

По их мнению, только комплексная доработка норм позволит сделать новую систему ответственности действенным механизмом наведения порядка в сфере воинского учета.

Пока же судьба законопроекта остается неопределенной, а проблемы с реестром «Обериг» и ошибки в учете лишь накапливаются.

Мобилизация 2026 в Украине — какие изменения ожидаются

К слову, в Украине предлагают радикально изменить мобилизацию с помощью нескольких новых законопроектов:

законопроект №15236 предусматривает перевод общения с ТЦК в онлайн через электронные кабинеты, введение электронных повесток, обязательную видеофиксацию действий работников военкоматов и создание независимого органа для жалоб.

Проект №15237 предлагает отменить пожизненное бронирование, обязав регулярно его подтверждать, и ввести три варианта участия в обороне: работу на критических предприятиях, резерв без отрыва от производства или «экономическое бронирование».

Другая инициатива предусматривает создание Единого реестра мобилизационных потребностей с открытым доступом к очередности призыва.

Что касается военной службы, законопроекты №15242 и №15233 предлагают ограничить пребывание на фронте до 90 дней с последующим отдыхом не менее 180 дней, а также предоставить право на демобилизацию после 24 месяцев службы (если не менее 3 месяцев из них прошли в боях).

К слову, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что мобилизация в Украине обязательно должна продолжаться, поскольку страна ведет тотальную полномасштабную войну с миллионными группировками, и без этого государство просто падет. По его словам, набор исключительно добровольцев не способен покрыть потребности армии из-за экономических проблем и снижения мотивации людей после долгих лет войны. В то же время Буданов заверил, что власть планирует всеми возможными способами бороться с неправомерными действиями и «эксцессами» со стороны работников ТЦК на местах, однако сам подход к мобилизационному процессу смягчать не будут.

