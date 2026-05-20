США просят Украину помочь Лукашенко: что стоит за новым давлением

Флаг Беларуси / © Associated Press

США давят на Украину, чтобы добиться ослабления ограничений на импорт калийных удобрений из Белоруси. Вашингтон также просит Киев убедить европейские страны пойти на аналогичный шаг.

Об этом сообщают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.

Речь идет о калии — важном компоненте удобрений, используемом в сельском хозяйстве для повышения урожайности. До введения западных санкций экспорт калийных удобрений являлся одним из главных источников валютных поступлений для Беларуси.

Ограничения против Минска ввели из-за политических репрессий внутри страны и поддержки России в войне против Украины. Именно санкции существенно отразились на белорусском экспорте.

По словам собеседников, в Вашингтоне считают, что смягчение ограничений может помочь удалить Беларусь от России и улучшить отношения Запада с Минском.

Ранее в этом году США уже отменили часть собственных ограничений на поставки удобрений из Белоруссии. Это стало частью договоренности, в рамках которой режим Александра Лукашенко освободил сотни политических заключенных.

Администрация Дональда Трампа стремится возобновить контакты с Лукашенко, остающимся близким союзником российского диктатора Владимира Путина.

Впрочем, без упразднения европейских санкций эффект от такого шага будет ограничен. Беларусь не может пользоваться своими традиционными маршрутами по экспорту через терминалы Балтийского моря, поэтому вынуждена полагаться на российские порты и железные дороги. Ключевую роль в транзите могут играть Польша и Литва.

Министерство иностранных дел Украины и Государственный департамент США не ответили на запросы журналистов о комментарии.

По данным СМИ, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на прошлой неделе на закрытом заседании правящей партии заявил, что Литва и другие страны региона начинают испытывать давление со стороны США по транзиту белорусского калия.

Позже канцелярия президента Литвы попыталась смягчить эти заявления, подчеркнув, что прямого давления со стороны США не было, а обсуждался только теоретический вопрос.

В Вильнюсе заявили, что не планируют изменять запрет на транзит по соображениям национальной безопасности. Кроме того, такой шаг противоречил бы санкциям ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что будет поддерживать продление санкций против Беларуси в следующем году, поскольку режим Лукашенко не изменил своего поведения и продолжает помогать России.

После санкций США против ключевого производителя калия «Беларуськалий» в 2021 году Беларусь переориентировала экспорт через Россию. Это еще больше усилило экономическую зависимость Лукашенко от Кремля.

Впрочем, по словам источников, решение Вашингтона ослабить свои санкции вряд ли существенно изменит ситуацию без аналогичного шага со стороны ЕС. Именно европейские ограничения блокируют транзит белоруского калия через Литву в порт Клайпеда, ранее бывший одним из главных экспортных узлов.

В этом месяце президент Владимир Зеленский предупредил, что Минск рискует еще глубже втянуться в войну России против Украины. Он также предположил, что Беларусь может снова стать плацдармом для атак.

В то же время, украинский президент заявил, что РФ «дожимает» «президента» Александра Лукашенко для атаки на Киев или НАТО. По данным разведки, в частности, состоялись дополнительные контакты между россиянами и белорусским диктатором, которые призваны убедить его присоединиться к новым операциям Москвы.

На фоне этих заявлений Минск объявил о внеплановых ядерных учениях совместно с Россией.

В свою очередь Украина срочно усиливает оборону Киева. В частности, будет усилено Черниговско-Киевское направление из-за попыток Москвы втянуть Минск в непосредственную военную агрессию.

