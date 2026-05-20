КСИР пригрозил, что восстановление войны может выйти за пределы Ближнего Востока

Атака на Израиль. / © Associated Press

Корпус стражей исламской революции пригрозил «распространением войну за пределы региона», если США снова нападут на Иран.

Об этом говорится в заявлении военных сил, сообщает Sky News.

В корпусе заявили, что реагируют на угрозы со стороны Вашингтона и Тель-Авива после того, как Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс предупредили, что могут возобновить военные удары, если не будет достигнуто соглашение. В КСИР отметили, мол, они до сих пор «не развернули все возможности Исламской революции против них.

«Если агрессия против Ирана повторится, обещанная региональная война на этот раз выйдет за пределы региона. Наши сокрушительные удары в местах, которые вы вряд ли можете себе представить, превратят вас в пепел», — говорится в заявлении военных сил.

Ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум. Вашингтон пригрозил катастрофическими последствиями и требует от Тегерана немедленных действий.

«Для Ирана время истекает, и им лучше начать действовать быстро, иначе от них ничего не останется. Время имеет немаловажное значение», — написал американский лидер в Truth Social.

Кроме того, он назвал дедлайн для Ирана, чтобы сесть за стол переговоров. По его словам, речь идет об очень ограниченном промежутке времени: «Два-три дня. Может быть, пятница, суббота, воскресенье. Возможно, в начале следующей недели».

Дата публикации 12:18, 14.05.26

