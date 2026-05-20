Гибридные «суперсвиньи» возле Фукусимы выходят из-под контроля: что говорят ученые

Авария на АЭС Фукусима-дайичи / © Associated Press

В районах вблизи зоны радиоактивного выпадения вокруг Фукусимы в Японии стремительно растет популяция так называемых «суперсвиней» — гибридов диких кабанов и домашних свиней. Ученые заявляют, что после аварии на АЭС «Фукусима-дайичи» животные начали скрещиваться, а новое потомство унаследовало особенность, которая может ускорять увеличение численности популяции.

Об этом сообщило издание Mirror.

Речь идет о последствиях катастрофы 2011 года, когда мощное землетрясение магнитудой 9,1 балла вызвало цунами и серьезные повреждения атомной электростанции «Фукусима-дайичи». Из-за утечки радиации более 164 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а целые населенные пункты превратились в города-призраки.

После эвакуации населения домашние свиньи сбежали из заброшенных ферм и начали скрещиваться с дикими кабанами, которые заселили безлюдные территории вокруг Фукусимы. Именно это, по словам ученых, и привело к формированию новой гибридной популяции.

Исследование проводили специалисты Университета Фукусимы и Университета Хиросаки. Они выяснили, что гибридные животные унаследовали от домашних свиней более быстрый репродуктивный цикл. В отличие от диких кабанов, которые обычно размножаются один раз в год, домашние свиньи способны приносить потомство значительно чаще.

Профессор Университета Фукусимы Шинго Канеко объяснил, что быстрое размножение передается по материнской линии. По его словам, ранее ученые лишь предполагали, что скрещивание между свиньями и кабанами может влиять на численность популяции, однако теперь это удалось подтвердить благодаря масштабному анализу гибридизации после аварии на Фукусиме.

Исследователи также обратили внимание, что гибридные свиньи имеют более низкий уровень ДНК домашней свиньи, чем ожидалось изначально, однако унаследовали более быстрый репродуктивный цикл.

Генетик Университета Хиросаки Донован Андерсон отметил, что подобный механизм может существовать не только в Японии. По его словам, это может касаться и других регионов мира, где дикие кабаны скрещиваются с домашними свиньями.

Ученые предупреждают, что дикие кабаны являются инвазивным и разрушительным видом. Они могут уничтожать урожаи, наносить вред экосистемам и нападать на скот. После того, как люди покинули территории вокруг Фукусимы, популяция кабанов в регионе резко увеличилась.

В то же время авторы исследования считают полученные результаты важными для природоохранников и служб, которые занимаются управлением дикой природой. По словам Канеко, понимание того, как материнские линии свиней влияют на скорость смены поколений, может помочь властям лучше прогнозировать риски резкого роста популяции.

