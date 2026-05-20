Радиация в обломках "Шахедов": Сергей Флеш предупредил о новой угрозе от российских дронов

Россия сделала ставку на дроны с урановыми стержнями / © ТСН

Реклама

Российская армия модернизирует свои дроны-камикадзе, устанавливая на них дополнительное вооружение для охоты на украинскую авиацию и вертолеты. После падения таких беспилотников на местах ущерба фиксируют повышенный уровень радиации.

Об этом рассказал специалист по системам связи и советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов в комментарии УНИАН.

По его словам, оккупанты крепят на «Шахеды» старые советские ракеты Р-60 класса «воздух-воздух». Боевая часть этого оружия состоит из специальных сверхпрочных стержней из обедненного урана, необходимых для эффективного поражения летательных аппаратов. Именно эти элементы излучают радиацию.

Реклама

Насколько это опасно для людей и окружающей среды

Эксперт успокоил, что угроза загрязнения воды или земли отсутствует, поскольку урановые стержни находятся внутри боевой части. Она остается целой, не разламывается и не разлетается во время падения. Главная опасность существует непосредственно для людей, пытающихся подойти к обломкам.

«Это очень старая советская ракета, и у этой ракеты в качестве боевой части используются специальные стержни из обедненного урана. Они очень опасны», – отметил специалист.

Сергей Флеш призвал гражданских граждан ни в коем случае не приближаться к сбитым беспилотникам и немедленно вызвать экстренные службы. Такие находки фиксируются регулярно, начиная с зимы примерно раз в неделю. оккупанты используют эту технологию не как умышленный радиационный заряд, а исключительно из-за чрезвычайной прочности металла.

Опасная находка в Черниговской области: данные СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила об инциденте с радиоактивными обломками дрона, обнаруженных на Черниговщине. Контрразведка и следователи провели тщательное исследование остатков вражеского вооружения, которым российская армия атаковала область. Вблизи поселка Камка правоохранители обнаружили фрагменты ракеты Р-60, которой была дооборудована вражеская «Герань-2».

Реклама

При проведении радиационной разведки в непосредственной близости от обнаруженных фрагментов приборы зафиксировали показатели, угрожавшие жизни местного населения. В частности, уровень гамма-излучения составлял 12 мкЗв/ч, что значительно превышает естественный радиационный фон.

Силами СБУ и ГСЧС боевая часть была локализована и транспортирована в специализированное хранилище. Лабораторные исследования подтвердили, что СБУ нашла обломки с опасным уровнем излучения , а в состав поражающих элементов входили изотопы Уран-235 и Уран-238. По этому факту возбуждено уголовное производство по статье о военных преступлениях.

Война в Украине - РФ массированно атакует мирные города

Российская армия не прекращает ежедневный террор украинских областей, применяя как ударные беспилотники, так и тяжелое баллистическое вооружение. В ночь на 20 мая оккупанты устроили очередную массированную атаку, под ударом которой оказались жилые дома, предприятия и инфраструктура во многих регионах Украины.

В Конотопе Сумской области вражеский «Шахед» попал в многоквартирный дом в центре города, в результате чего обрушились три этажа и пострадали восемь человек. В Днепре из-за ночного обстрела промышленного состава и частного сектора погибли двое гражданских граждан, еще шестеро получили ранения, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. В Одессе обломки сбитых дронов повредили жилые дома и большой склад с посудой.

Реклама

Масштабные разрушения и ранения людей зафиксированы по всей стране, где РФ устроила террор в городах Украины . В Запорожье под удар попал частный дом в Вольнянске — ожоги и травмы получили двое детей: 2-летний мальчик и 12-летняя девочка. В Харьковской области оккупанты атаковали гражданские объекты новейшими дронами «Молния», в результате чего в Купянском районе погибла 75-летняя женщина.

Кроме дронового террора, враг активно использует коварные удары баллистики по густонаселенным районам. Накануне под жестоким кассетным ударом оказался центр города Прилуки Черниговской области. Россияне попали ракетой по предприятию, расположенному недалеко от центра города, из-за чего взрывной волной был изуродован торговый центр, магазины и десятки человеческих жилищ.

В городе Прилуки объявили день траура, ведь из-за того, что Россия ударила кассетной ракетой по центру города , погибли три человека. Среди жертв — 15-летний подросток, который проходил мимо в момент взрыва и скончался в больнице от полученных тяжелых ранений. Общее количество пострадавших в городе составило 34 человека.

Новости партнеров