Поедание на людей, воронки вместо огородов, КАБы и дроны: Украина объявила эвакуацию из одной из областей

Новоалександровка / © ТСН

Реклама

Из Новоалександровки в Запорожской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. К селу все ближе подступает линия фронта — до позиций врага всего 12 километров. КАБами и дронами россияне без конца уничтожают дома и охотятся на людей. При ясной погоде из-за засилья беспилотников в небе село больше напоминает улей. Туда уже не ездит общественный транспорт, не работают магазины и аптеки.

Больше о реалиях села, которое постоянно пустеет — в материале корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Россияне атакуют Запорожскую область

Здесь постоянно слышны отдаленные звуки прилетов — россияне без остановки обстреливают близлежащие населенные пункты. Самая большая беда для местных — это вражеская авиация.

Реклама

На изуродованных улицах редко можно встретить местных. Многие уехали, а некоторые селяне ночевать перебираются в Запорожье, однако каждое утро возвращаются в родные усадьбы — ухаживать за остатками хозяйства.

Гимназия под землей и боль педагогов

Единственным безопасным местом в селе остается обустроенное подземное укрытие местной гимназии, которое сейчас служит убежищем для всех жителей. Здесь обустроили комнаты отдыха, сюда же переехал и сельский совет, когда находиться в его официальном здании стало смертельно опасно. Раз в неделю в укрытии принимает врач, а люди могут зарядить гаджеты.

Молчаливыми свидетелями мирной жизни остаются оставленные школьные вещи. На доске застыла надпись: «6 февраля " — именно этот день стал последним, когда стены заведения видели учеников.

Виктория Шляхова, директор гимназии: «Это боль и крик души. Мы до последнего надеялись, что наших детей это обойдет… (плачет). Мы понимали все, конечно, что все очень трудно, что это… Ну мы надеялись, что все будет хорошо. Мы и сегодня надеемся, вы же видите, мы на месте, работники работают. Учимся три дня — понедельник, среда и пятница. Конечно, душа болит, но учебный процесс мы поддерживаем дальше».

Реклама

С 2022 года здесь в смешанном формате учились 160 школьников. Сейчас в селе остается около 20 несовершеннолетних. Остальные — выехали и учатся онлайн, а те, кто осел в Запорожье, посещают тамошнюю подземную школу.

Вместо картофеля и цветов — огромные воронки от КАБов

Когда воздушная тревога немного утихает, люди поднимаются наверх. На соседних улицах видны свежие разрушения — над пятиэтажкой, куда недавно прилетело, поднимается черный дым от пожара. Рядом возле разбитого трансформатора под прикрытием полиции, которая следит за небом, пытаются работать энергетики.

Вместо овощей теперь зияет огромная воронка. Возле этих домов упало сразу три авиабомбы. Наталья с ужасом вспоминает момент удара, который разорвал их жизнь на «до» и «после».

Наталья Уланова, жительница Новоалександровки: «Мы были в летней кухне, упал потолок, нас присыпало. Спасло то, что стекловатой обшит, и просто нас присыпало пенопластом, опилками, всем, чем есть. Но мы с мамой попали под стол — и это нас спасло. Это, наверное, каждая мать, каждая женщина их прокляла до 30 колена уже».

Реклама

Сейчас женщина торопливо собирает уцелевшие вещи и готовится вывозить родителей в Запорожье. Рядом на разбитые стены своего дома смотрит другая местная жительница — Наталья Ивановна. Она приехала, чтобы задействовать последние силы: ухаживать за уцелевшими цветами во дворе, в которые когда-то вложила всю душу.

Село продолжает жить в коротких перерывах между жестокими обстрелами. Из-за постоянных роев дронов сюда больше не ходят автобусы, не работает ни один магазин. Несмотря на это, в Новоалександровке до сих пор остается около трех сотен человек. Однако семьи с детьми вскоре планируют эвакуировать принудительно, для сохранения их жизней.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Вживую из ДНЕПРА после РАКЕТНОЙ АТАКИ! ФРОНТ приближается к Новоалександровке! | ТСН 10:00 20 МАЯ

Новости партнеров