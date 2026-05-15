Атака РФ. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Днем 15 мая российская армия ударила по городу Запорожье. Оккупанты попали по объекту промышленной инфраструктуры. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Враг атаковал областной центр. Повреждена цистерна с горюче-смазочными материалами, из-за чего над городом виден черный дым», — подчеркнул чиновник.

По его словам, по меньшей мере три человека получили травмы.

Атака на Запорожскую область

Сегодня утром российские военные атаковали Вольнянск. БПЛА ударил по объекту транспортной инфраструктуры. По данным властей, два человека получили ранения.

Позже в УЗ добавили, что россияне уготовили по пригородному поезду. Удар пришелся вблизи одного из вагонов. В компании отметили, что после получения сигнала об опасности с воздуха от их мониторингового центра локомотивная бригада оперативно остановила поезд и приступила к эвакуации пассажиров.

