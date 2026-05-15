ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
590
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по большому областному центру: после «прилета» город затянул черным дымом — детали

Предварительно, в результате удара по областному центру ранения получили по меньшей мере три человека.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Днем 15 мая российская армия ударила по городу Запорожье. Оккупанты попали по объекту промышленной инфраструктуры. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Враг атаковал областной центр. Повреждена цистерна с горюче-смазочными материалами, из-за чего над городом виден черный дым», — подчеркнул чиновник.

По его словам, по меньшей мере три человека получили травмы.

Атака на Запорожскую область

Сегодня утром российские военные атаковали Вольнянск. БПЛА ударил по объекту транспортной инфраструктуры. По данным властей, два человека получили ранения.

Позже в УЗ добавили, что россияне уготовили по пригородному поезду. Удар пришелся вблизи одного из вагонов. В компании отметили, что после получения сигнала об опасности с воздуха от их мониторингового центра локомотивная бригада оперативно остановила поезд и приступила к эвакуации пассажиров.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
590
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie