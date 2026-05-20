Вознесение Господне — что строго запрещено делать в этот день
В народе праздник Вознесения считают особенным и светлым. В этот день в церквях проходят службы.
Вознесение Господне — один из важнейших христианских праздников, который верующие отмечают на 40-й день после Пасхи. По Евангелию, в этот день Иисус Христос вознесся на небо после воскресения. В этом году праздник пришелся на четверг, 21 мая.
В церковной традиции Вознесение символизирует победу жизни над смертью, духовное очищение и надежду на спасение. Считается, что Христос в этот день благословил своих учеников и пообещал послать Святого Духа.
Что запрещено делать на Вознесение
В народе существует немало традиций и запретов, которые пытались соблюдать, чтобы не навлечь проблем.
Нельзя ссориться и скучать
В этот день не следует конфликтовать, оскорблять других или желать кому-нибудь зла. Считается, что отрицательные слова и эмоции могут «вернуться» к человеку. Кроме того, не стоит жаловаться на жизнь или думать о плохом.
Нельзя тяжело работать по хозяйству
В праздник в народе пытались отложить тяжелый физический труд, уборку, ремонт или работу в огороде. Этот день следует посвятить молитве, семье и покою.
Нельзя отказывать в помощи
В народе верили: если на Вознесение просят о помощи, нельзя быть безразличным. Отказ может принести финансовые затруднения или неудачу.
Нельзя плевать на землю
Существовало поверье, что на Вознесение земля особенно благословенна, поэтому к ней следует относиться с уважением.
Народные приметы на Вознесение
если погода солнечная — лето будет теплым и урожайным;
дождь на Вознесение предвещает непогоду и холодный сезон;
считалось хорошим признаком помочь нуждающимся или подать милостыню.
