Вознесение Господне — один из важнейших христианских праздников, который верующие отмечают на 40-й день после Пасхи. По Евангелию, в этот день Иисус Христос вознесся на небо после воскресения. В этом году праздник пришелся на четверг, 21 мая.

Что означает этот праздник, какие традиции и главные запреты читайте в материале ТСН.ua.

В церковной традиции Вознесение символизирует победу жизни над смертью, духовное очищение и надежду на спасение. Считается, что Христос в этот день благословил своих учеников и пообещал послать Святого Духа.

Что запрещено делать на Вознесение

В народе существует немало традиций и запретов, которые пытались соблюдать, чтобы не навлечь проблем.

Нельзя ссориться и скучать

В этот день не следует конфликтовать, оскорблять других или желать кому-нибудь зла. Считается, что отрицательные слова и эмоции могут «вернуться» к человеку. Кроме того, не стоит жаловаться на жизнь или думать о плохом.

Нельзя тяжело работать по хозяйству

В праздник в народе пытались отложить тяжелый физический труд, уборку, ремонт или работу в огороде. Этот день следует посвятить молитве, семье и покою.

Нельзя отказывать в помощи

В народе верили: если на Вознесение просят о помощи, нельзя быть безразличным. Отказ может принести финансовые затруднения или неудачу.

Нельзя плевать на землю

Существовало поверье, что на Вознесение земля особенно благословенна, поэтому к ней следует относиться с уважением.

Народные приметы на Вознесение

если погода солнечная — лето будет теплым и урожайным;

дождь на Вознесение предвещает непогоду и холодный сезон;

считалось хорошим признаком помочь нуждающимся или подать милостыню.

