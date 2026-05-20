Вознесіння Господнє - що суворо заборонено робити цього дня

Вознесіння Господнє — одне з найважливіших християнських свят, яке віряни відзначають на 40-й день після Великодня. За Євангелієм, цього дня Ісус Христос вознісся на небо після воскресіння. Цього року свято припало на четвер, 21 травня.

У церковній традиції Вознесіння символізує перемогу життя над смертю, духовне очищення та надію на спасіння. Вважається, що цього дня Христос благословив своїх учнів і пообіцяв послати Святого Духа.

Що заборонено робити на Вознесіння

У народі існує чимало традицій та заборон, яких намагалися дотримуватися, аби не накликати негараздів.

Не можна сваритися і сумувати

У цей день не слід конфліктувати, ображати інших чи бажати комусь зла. Вважається, що негативні слова та емоції можуть “повернутися” до людини. Крім того, не варто скаржитися на життя чи думати про погане.

Не можна важко працювати по господарству

У свято у народі намагалися відкласти важку фізичну працю, прибирання, ремонт чи роботу на городі. Цей день варто присвятити молитві, родині та спокою.

Не можна відмовляти у допомозі

У народі вірили: якщо на Вознесіння просять про допомогу, не можна бути байдужим. Відмова може принести фінансові труднощі або невдачу.

Не можна плювати на землю

Існувало повір’я, що на Вознесіння земля є особливо благословенною, тому до неї слід ставитися з повагою.

Народні прикмети на Вознесіння

якщо погода сонячна — літо буде теплим і врожайним;

дощ на Вознесіння віщує негоду та холодний сезон;

вважалося доброю прикметою допомогти нужденним або подати милостиню.

