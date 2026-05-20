Андрій Данилко вперше відреагував на скандал з його номером на "Євробаченні-2026"

Андрій Данилко та Інна Білоконь

Реклама

Український шоумен Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, прокоментував скандал з його номером на "Євробаченні-2026".

Артист виступав у фіналі міжнародного пісенного конкурсу. VERKA SERDUCHKА долучилась до попурі та виконала фрагменти двох пісень — Puppet On The String від Сенді Шоу та Volare від Доменіко Модуньйо. Але останній номер, де тисячі людей в унісон співали разом з виконавицею, вирізали з ролика на офіційному каналі «Євробачення». І це неабияк здивувало єврофанів та викликало шквал обурення, оскільки вони називають цей момент одним із найцінніших.

«Дякую єврофанам за таку щиру реакцію та підтримку. Звичайно, мені б хотілось, щоб всі могли подивитись повноцінний виступ, а не обрізаний фрагмент. Але я радий, що принаймні тисячі глядачів у залі побачили номер наживо та співали разом з нами. Розумію, що організатори не хотіли нас образити, в них є своє бачення, свої умови. Але я не розумію, навіщо запрошувати, як кажуть, „ікону „Євробачення“, і її не показувати…», — говорить шоумен.

Реклама

Андрій Данилко та Інна Білоконь

Як виявилося, фрагмент із виконанням Volare вирізали через відсутність дозволу правовласників пісні. Андрій Данилко говорить, що жодним чином вже не може вплинути на цю прикру ситуацію. Проте для шоумена це стало уроком — заздалегідь обговорювати всі деталі і про авторські права, і про виконання, і про розкадровку номера.

«Вплинути на ситуацію я ніяк не можу, але для мене це урок. Якщо й погоджуватися на участь у таких заходах, варто домовлятись про всі деталі „на березі“: авторські права, виконання та навіть узгоджувати розкадровку номера, щоб розуміти, який це все матиме вигляд. Але якщо перефразувати відомий мем „Батя, я стараюсь!“, можу сказати так: „Люди, ми старались…“», — ділиться артист.

Андрій Данилко з командою

В цій історії є й позитивний момент: Андрій Данилко вирішив зв’язатися з правовласниками пісні Volare і домовитись із ними щодо запису кавера у виконанні Вєрки Сердючки.

«Я з величезним задоволенням записав би повну версію Volare і, якщо пощастить, подарував би цій пісні нове життя. Для мене найцінніше — коли на наших концертах люди і сміються, і плачуть, і відчувають теплу ностальгію. А потім повертаються додому з простим відчуттям: „Ми були на концерті Сердючки, і ми були щасливі“», — додає артист.

Реклама

Нагадаємо, фінал «Євробачення-2026» відбувся 16 травня. Представниця України посіла там дев’яте місце. Нещодавно продюсер Михайло Ясинський назвав головний недолік конкурсного номера співачки LELÉKA.

Новини партнерів