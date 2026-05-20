Анна Саліванчук не стримала сліз на першому випускному молодшого сина-красунчика

Анна Саліванчук з сином / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук поділилася важливою подією в житті свого молодшого сина Нікіти.

П’ятирічний хлопчик завершив навчання у дитячому садку й відсвяткував свій перший випускний. З цієї нагоди у дитячому закладі організували святкову програму для батьків. Малюки танцювали з кульками, виконували вальс, співали пісні та декламували зворушливі вірші про Україну й новий етап дорослішання. Підтримати маленького випускника прийшли найрідніші — зокрема, зіркова мама, старший брат Гліб та бабуся.

Акторка зізналася, що поспішала до сина просто з гастролей, аби не пропустити такий важливий момент. А після свята не приховувала своїх емоцій і поділилася, наскільки сильно її розчулило усвідомлення того, як швидко ростуть діти.

Анна Саліванчук з родиною / © instagram.com/salivanchuk.anna

Син Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

«Перший випускний почався. Наплакалася. Мій красунчик. Як швидко промайнуло три роки. Ви тільки подумайте, наші діти проводять більше часу в садочку, ніж з нами. Дякую всім вихователям», — написала Саліванчук.

