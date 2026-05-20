Відома українська співачка ошелешила розлученням після двох років шлюбу і народження доньки

Інесса Грицаєнко

Фіналістка проєкту «Голос країни-12» та колишня солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко, яка нині взяла псевдонім INEYA, розлучилася.

Про це зірка несподівано повідомила в Instagram. Тривалий час вона приховувала свій новий статус, але вирішила більше не мовчати й поміж рядків заявила, що вона розлучена. До того ж Інесса поділилася, що непростий період вже позаду й вона «нарешті дихає» вільно.

Тепер співачка ловить щастя у кожному моменті й застерігає інших бути обачними. І хоч без подробиць про розлучення, але Грицаєнко наголосила, що «не треба розмінюватися на все поспіль». І насамкінець подякувала «обставинам» за отриманий досвід.

Інесса Грицаєнко / © instagram.com/ineyaa.official

«Сьогодні зі мною трапилась дуже цікава розмова, після якої я зрозуміла, який тісний світ. Все таємне стає явним. Хочу сказати вам, не розмінюйтесь на все поспіль. Майте самоповагу, моральні цінності і гідність. Бо ваша енергія не безкінечна, як і репутація. І так, я та щаслива жінка після розлучення, бо є люди, які взагалі не варті вас. Йшла з тренування і просто кайфувала. Я найщасливіша людина, попри все. Дякую Всесвіту за всі обставини. Нарешті дихаю», — зворушила артистка.

Зазначимо, Інесса Грицаєнко восени 2024 року вийшла заміж за таємничого обранця, якого завжди приховувала від публіки. Незабаром наприкінці березня 2025 року у подружжя народилася донька Емма. Тривалий час зіркова мама ділилася контентом з крихіткою і як проводить з нею час без чоловіка. Це породило чимало пліток, але тоді у публічному просторі Інесса відмовлялася коментувати зміни в особистому житті. А тепер все ж розставила крапки над «і».

Інесса Грицаєнко з ексчоловіком / © instagram.com/ineyaa.official

