Блейк Лайвлі у стильному тренчі і у прикрасах сходила на захід в Нью-Йорку

Акторка відвідала ексклюзивний захід, організований Модним домом Fendi у флагманському магазині на Медісон-авеню в Нью-Йорку.

Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Захід був присвячений перезапуску легендарної сумки Baguette, яка тепер переосмислена як частина колекції італійського дому осінь-зима 2026-2027.

Нове перевидання сумки є частиною спеціальної колекції, яку очолює креативна директорка бренду Марія Грація К’юрі, яка відродила деякі з найвідоміших версій аксесуара майже через тридцять років після його першого дебюту.

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі прийшла на подію у класичних темних джинсах та чорній майці, а також доповнила образ плащем і лаковими туфлями на шпильках. Гламуру її образу додавали прикраси, а також зачіска з хвилями у волоссі. Звісно ж образ Блейк доповнила і сумкою Baguette, яку прийшла підтримати.

Ця поява акторки відбулася після того як вона сяяла на Met Gala у сукні Versace і з сумкою, яку допомогли створити її діти.

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

