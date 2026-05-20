Чому не варто закладати в ніс часник від шмарклів: лікарі заперечили рекомендації інфлюенсерів

В Інтернеті зʼявилися драматичні відео, на яких видно, як слиз витікає з носа після того, як інфлюенсери вийняли зубчики часнику з ніздрів. Вони використовують ці кадри як спосіб довести, що ця тенденція працює та очищає пазухи.

Однак існує багато причин, чому ця тенденція не може працювати таким чином і насправді може бути небезпечною.

Healthline спростував медичну дезінформацію й детально розглянув «підходи» до цієї тенденції, спираючись на первинні наукові дослідження.

Що стверджує тренд TikTok

Деякі інфлюенсери в таких додатках, як TikTok, стверджують, що людям слід вставляти по одному очищеному зубчику часнику в кожну ніздрю. Вони повинні залишити їх там на 10–20 хвилин, перш ніж виймати.

Потім на відео видно, як з носа витікає слиз після виймання зубчиків часнику, що творці використовують як спосіб стверджувати, що часник очистив їхні пазухи.

Але це не так просто, і насправді це показує, що інфлюенсери можуть неправильно розуміти фізіологію носа.

Що насправді відбувається у вашому носі

Щоб зрозуміти, чому може відбуватися цей потік слизу, який ми бачимо в Інтернеті, нам потрібно поглянути на основи.

Часник діє як «шлюз» для слизу

Ваші носові проходи вистелені ніжною слизовою оболонкою, яка виробляє слиз. Слиз існує з важливої ​​причини — щоб затримувати патогени, алергени та сміття. Коли у вас застуда або алергія, ця система переходить у режим надмірної активності, щоб захистити ваш організм, що і викликає симптоми закладеності.

Якщо ви вставите часник у ніздрю, ви можете заблокувати потік повітря та фізично затримати слиз за часником, який ваш організм сприймає як перешкоду.

Тож, коли ви видаляєте часник, весь цей накопичений слиз витікає одночасно.

По суті, приплив слизу викликається тим, що організм фактично намагається видалити зубчик часнику.

Часник є подразником

Часник насправді діє як хімічний подразник, що може бути небезпечним. Такі сполуки, як аліцин, відповідають за сильний запах та антимікробні властивості часнику та можуть подразнювати слизову оболонку носа.

Таким чином, ніс «розуміє», що в ньому є не лише фізичний блокатор, а й блокатор, що складається з хімічних подразників. Це подразнення змушує організм виробляти ще більше слизу, а це означає, що «потік» слизу, який ви бачите на відео, буде сильнішим.

Тож той драматичний ефект «до і після», який ви можете побачити на деяких відео TikTok, насправді не є доказом загоєння. Це просто реакція на подразнення та закупорювання.

Що каже наука про часник та закладеність носа

Часник широко відомий у світі наукового та цілісного лікування своїми антимікробними та протизапальними властивостями. Деякі лабораторні та клінічні дослідження показують, що сполуки часнику можуть мати помірний вплив на імунну функцію.

Однак важливо пам’ятати:

Немає клінічних доказів, що підтверджують інтраназальне використання часнику та перевірених доказів того, що запихування його в ніс знімає закладеність.

Часник зазвичай вживають всередину заради його користі. Навіть якщо часник містить корисні сполуки, їх зазвичай використовують за перорального вживання. Вони не використовуються за безпосереднього застосування до чутливих тканин, таких як слизова оболонка носа.

У доказовій медицині та високоякісних наукових дослідженнях потенційні методи лікування повинні бути перевірені як на ефективність, так і на безпеку. Ця тенденція запихання часнику в ніс не відповідає жодному зі стандартів.

Чи безпечно запихати часник у ніс

Запихати часник у ніс небезпечно. Насправді це може спричинити кілька потенційних ускладнень.

1. Подразнення та запалення

Свіжий сирий часник містить сполуки сірки, які можуть подразнювати шкіру та слизові оболонки.

У носі це може призвести до запалення, печіння або навіть незначного пошкодження тканин.

2. Підвищена закладеність

Оскільки часник є подразником, його потрапляння в ніс може стимулювати посилення вироблення слизу, оскільки організм використовує слиз для захисту. Це може погіршити симптоми гаймориту, а не покращити.

3. Ризик інфекції

Сирий часник — це органічний матеріал, який може містити бактерії. Якщо ви залишите його в носі, ви можете збільшити ризик інфекції, особливо якщо залишаться фрагменти.

4. Закупорюваннґ сторонніми предметами

Мабуть, найочевидніший ризик полягає в тому, що часник може застрягти. Очищені зубчики часнику трохи липкі, що може зробити їх слизькими. Вони також мають тенденцію звужуватися до своїх кінців.

Це означає, що існує реальний ризик того, що вони можуть застрягти у вашому носі, і ви не зможете видалити їх без медичної допомоги.

5. Травма носа

Усередині носа є середовище з високим вмістом судин, що означає, що в носовій порожнині є ніжні вени та капіляри. Вставлення предметів цілком може спричинити кровотечу або пошкодження перегородки.

Чому вірусний «доказ» вводить в оману

Люди вважають, що тенденція запихати очищені зубчики часнику в ніздрі для усунення закладеності працює, оскільки відео, здається, показують потоки слизу, що виривається після видалення зубчика.

Але це лише хибна помилка причинно-наслідкового зв’язку. Слиз вже був у носі, але часник:

заблокував його вихід, змушуючи його знову скупчуватися, а потім одразу вириватися

викликав подразнення, що спричиняло ще більше вироблення слизу.

Альтернативи, засновані на доказах, які дійсно працюють

На відміну від вірусних лайфхаків, є медично рекомендовані методи лікування закладеності, які підтверджуються клінічними дослідженнями та десятиліттями використання.

До них належать:

Зрошення носа сольовим розчином

Промивання солоною водою допомагає розрідити слиз і вимити подразники. Цей метод широко підтримується в клінічній практиці та рекомендований ЛОР-фахівцями.

Гідратація

Вживання рідини допомагає зберегти слиз менш в’язким, що полегшує його відходження.

Парова інгаляція

Багато людей вважають, що тепле вологе повітря може тимчасово полегшити подразнення носа та покращити повітряний потік.

Назальні стероїдні спреї

Ліки зменшують запалення в носових проходах і підтверджуються вагомими клінічними доказами.

Відпочинок та час

Більшість закладеності спричинені вірусними інфекціями. Зазвичай вони проходять природним шляхом протягом тижня-двох.

Більша проблема: дезінформація про здоров’я в соціальних мережах

Тенденція до застосування часнику є частиною більшої, але небезпечної схеми. Поради щодо вірусного здоров’я можуть поширюватися швидше, ніж наукові докази, що може поставити під загрозу здоров’я та безпеку людей.

Такі платформи, як TikTok, надають перевагу залученості, а не медичній чи науковій точності. Вражаючі результати, такі як раптовий потік слизу, який ми бачимо у відео про часник, мають більше шансів стати вірусними та привернути увагу людей, ніж збалансовані медичні пояснення.

Це створює сприятливе середовище для дезінформації, де анекдоти чи візуальні матеріали помилково приймаються за докази, а не за наукові дані, а ризики ігноруються.

Відео людей, які кладуть часник у ніс, можуть дуже привертати увагу, але цей метод потенційно шкідливий і не очищає ваші пазухи жодним значущим чи медично корисним способом.

Немає жодних достовірних наукових доказів, які б підтверджували його ефективність як лікування взагалі.

Натомість, це подразнює слизову оболонку носа, збільшує вироблення слизу та наражає вас на ризик інфекції або травми.

Якщо у вас закладеність носа, дотримуйтесь методів, заснованих на дослідженнях, а не на вірусних тенденціях.

