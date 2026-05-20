Літо "світить" нескоро: синоптики попередили про небезпечний удар негоди та різке похолодання в Україні

Атмосферні фронти принесуть до України різке погіршення погодних умов: синоптики попереджають про град, шквальний вітер та дощі із грозами. Через серйозну загрозу для транспорту та комунальних служб метеорологи вже оголосили в більшості областей жовтий рівень небезпечності.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, найближчим часом погода в Україні демонструватиме мінливий характер. Аналізуючи метеорологічні карти, експертка зазначає, що над країною розташувалися атмосферні фронти та лінія сходження. Така синоптична ситуація зумовить класичні літні примхи природи: періодичні грозові дощі, які місцями переходитимуть у сильні зливи, а в окремих районах супроводжуватимуться шквалами та градом.

Єдиним регіоном, де негода не розгорнеться на повну силу, стануть західні області — там інтенсивність опадів стримає західний антициклон.

За словами Діденко, вдень 20 травня стовпчики термометрів покажуть переважно від +21 до +25 градусів тепла. Справжнє літнє тепло до +25…+28 градусів охопить східні, центральні та більшість південних областей, а також Сумську й Чернігівську.

Водночас помітна прохолода очікується на заході країни, а також у Житомирській, Вінницькій та західній частині Черкаської областей, де стовпчики синоптиків коливатимуться в межах +18…+22 градусів вище нуля.

Водночас синоптикиня попереджає, що наприкінці тижня в Україні стане ще прохолодніше.

В Українському гідрометцентрі повідомлять, що 20 травня в країні буде хмарно із короткочасними проясненнями. За даними синоптиків, країну накриють помірні дощі, а в вдень майже по всій території, за винятком більшості західних областей, гримітимуть грози.

Мешканцям півдня, більшої частини центру та Житомирщини варто бути особливо уважними, адже там подекуди пройдуть сильні зливи, можливий град та різкі пориви вітру до 15–20 м/с.

В багатьох областях України оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Вітер дутиме переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме від +12 до +17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів тепла. У західних областях буде дещо прохолодніше — вночі стовпчики термометрів покажуть від +8 до +13 градусів тепла, вдень температура повітря коливатиметься в межах від +18 до +23 градусів тепла.

