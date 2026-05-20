Війна в Україні й обстріли Києва та Москви наближаються до критичної точки: приголомшливий прогноз ШІ

ШІ та військовий аналітик назвали можливий сценарій війни влітку-2026 / © ТСН

Війна в Україні саме влітку-2026 може визначити ключове — чи стануть бойові дії затяжними чи, навпаки, буде взято курс на їхнє закінчення — про це станом на зараз каже штучний інтелект, аналізуючи останні події.

«Літо 2026 однозначно стане критичним періодом», — відповів ШІ на питання про можливий перебіг війни найближчими місяцями.

За його даними, саме події цих місяців визначать, чи наблизиться війна до зменшення інтенсивності восени, чи перейде до чергового складного зимнього етапу.

Такі висновки ШІ робить, припускаючи, що можуть бути певні результати на полі бою, можуть відбутись зміни в об’ємах західної допомоги або непублічні дипломатичні консультації.

Ракетні та дронові удари влітку-2026: можливий сценарій

Крім того, за даними ШІ, саме влітку-2026 року інтенсивність повітряних ударів з обох сторін може бути максимальною за весь час російсько-української війни.

«Виходячи з поточної динаміки травня-2026 (враховуючи нещодавні безпрецедентні масовані нальоти БПЛА), інтенсивність повітряних ударів влітку-2026 з обох боків обіцяє бути максимальною за весь час війни. Військові аналітики притримуються думки про те, що чим ближче сторони до можливого фінішу або мирним перемовинам, тим жорсткішою стає боротьба за «перемовні позиції». Повітряний терор та удари по тилах — ключовий інструмент цього тиску», — відповідає ШІ.

Війна в Україні: скільки правитиме Путін

Крім того, за висновками ШІ, найбільш вірогідний базовий сценарій — це той, коли очільник Кремля Володимир Путін планує залишатися при владі як мінімум до кінця поточного терміну (до 2030 року).

«Наблизити чи віддалити цей момент можуть тільки два фактора: критичний стан здоров’я або катастрофічний для Кремля фінал військових дій в Україні», — відповідає ШІ.

Але, за даними штучного інтелекту, відхід Володимира Путіна відкриє «вікно можливостей» для дипломатії, і, скоріш за все, призведе до закінчення найжорсткішої, безкомпромісної фази війни.

«Однак сам процес закінчення війни, деокупації територій та побудови нової системи безпеки затягнеться на роки, тому як новій російській владі прийдеться довго та болюче демонтувати військову машину, яку створив Путін», — резюмує ШІ.

Війна в Україні влітку: що каже ексречник Генштабу ЗСУ

Своєю чергою, колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий аналітик Владислав Селезньов каже, що надто багато факторів можуть вплинути на подальший перебіг подій.

«Я не впевнений у тому, що ШІ може врахувати всі ці фактори. Що стосується динаміки на полі бою, то вона та інтенсивність залежать від ресурсів. У ворога та у нас ресурси для ведення активних бойових дій є», — каже в коментарі для ТСН.ua Владислав Селезньов.

Та продовжує: «Так сталося, що тривалий час ми перебуваємо у стратегічній обороні, але темпи ворожого просування останнім часом знизилися. До прикладу, якщо ми порівнюємо березень та квітень, то ці їхні темпи знизилися щонайменше на 11%, протягом двох місяців. Це при тому, що кількість бойових зіткнень дещо зросла. Тобто дається взнаки поступове вихолощення наступального потенціалу російської армії. Це не означає, що завтра вона зупиниться. Чи будуть наступальні спроби ворога результативними — ні. Нам вдалося побудувати потужну систему фортифікаційних споруд, ми маємо дроновий ресурс для відбиття атак. Тобто динаміка навряд чи буде вщухати, але чи призведе це до серйозних територіальних втрат з боку України — ні».

Окремо Селезньов каже про ймовірність нової хвилі мобілізації у РФ.

«У вересні у росіян вибори до Держдуми. Думаю, що до того часу серйозних зрушень в Росії в питанні часткової або повної мобілізації не буде. Путін кровно зацікавлений у тому, щоб була певна стабільність під час виборів, для того, щоб провладна «Єдина Росія» не втратила рейтинги. Але я би не виключав варіант активізації бойових дій після цього голосування. Вчора розпочався візит Путіна до Китаю. Які вказівки він отримає від лідера КНР — достеменно невідомо. Робити однозначні висновки я не ризикну, тому як дуже багато факторів впливають на ситуацію на полі бою», — зазначає експерт.

Та додає: «Як у ворога є ресурси для здійснення масштабних дронових атак, так і ми набуваємо відповідних спроможностей. Тому атаки, думаю, скоріш за все, будуть продовжуватись. Варто звертати увагу на заяву президента України Володимира Зеленського, який сказав, що ми будемо діяти дзеркально. Якщо будуть атакувати росіяни, то і ми будемо робити так, щоб і мешканці Москви відчули, що таке війна. Відмінність у тому, що ми наносимо удари по військових об’єктах».

На його переконання, нинішнє літо покаже, що буде далі.

«Звісно, тенденція очевидна і вона демонструє, що у ворога поступово вихолащується наступальний потенціал. Запаси є, але все у цьому світі має особливість закінчуватись», — каже він.

Резюмуючи, Селезньов каже, що навряд чи варто розраховувати на закінчення війни найближчими місяцями.

«Але виключати фактор «чорного лебедя» я би не ризикнув. Можливо, лідер Китаю щось накаже Путіну. Буде таке чи ні — це ми дізнаємось через певний час», — зазначає аналітик.

