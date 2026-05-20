Дата публікації
Категорія
Туризм
Кількість переглядів
788
Час на прочитання
3 хв

"Не знаю, як люди виживають": біженка порівняла витрати у містах Німеччини та України

Українська біженка порівняла рівень життя у Німеччині та Україні, зіставивши витрати в Ерфурті та Житомирі. Результати викликали жваву дискусію про зарплати, ціни та реальні можливості для життя.

Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Порівняння цін у Німеччині та в Україні

Українці часто порівнюють рівень життя вдома та за кордоном. Біженка поділилася, наскільки відрізняються витрати у Німеччині та в Україні і на що вистачає зарплати у Європі.

Детальніше про це розповіла біженка Людмила Русіна.

Порівняння цін у Німеччині та в Україні: де жити дорожче

Людмила порівняла витрати у Житомирі та в німецькому Ерфурті. Мінімальна зарплата в Україні у 2026 році становить 8 647 грн на місяць або близько 168 євро.

У Німеччині мінімальна зарплата після вирахування податків у 2026 році становить 1 650 євро — близько 84 700 грн. Це майже вдесятеро більше.

Житомир та Ерфурт мають приблизно однакову кількість населення і є обласними центрами.

Найдешевшу однокімнатну квартиру у Житомирі Людмила знайшла за 7 000 грн. Разом з комунальними має вийти 9 000 грн за житло площею 47 квадратних метрів.

В Ерфурті аналогічне житло з комунальними послугами коштуватиме близько 25 тисяч грн.

«За Інтернет в Україні треба платити приблизно по 300 грн за мобільний і домашній, а в Німеччині мобільний — це 520 грн, і середня ціна на домашній — 30 євро або 1 560 грн», — пояснює жінка.

Витрати на їжу — доволі спірне питання. У Німеччині в середньому вистачає 200 євро — чи 10 400 грн. В Україні витрати на їжу сягають близько 5 200 грн.

Одяг — також категорія, яка викликає суперечки серед користувачів соціальних мереж та українців. На одяг у Німеччині щомісяця можна витрачати до 70 євро, — ділиться Людмила. Це близько 3 500 грн.

«В Україні витрати на житло і комуналку перевищили суму мінімальної зарплати ще на першому пункті! І загалом для нормального життя не вистачило 12 600 грн. У Німеччині залишилося на відпустки, розваги, додаткові витрати і накопичення 40–60 тисяч гривень або 780 євро», — підсумовує Людмила.

Жінка написала, що не знає, як українці можуть вижити на мінімальну зарплату.

У коментарях користувачі підмітили, що на мінімальну зарплату прожити в Україні дуже важко, адже ціни високі. Відкласти не виходить майже ні в кого.

  • «У шоці від наших цін!».

  • «Я теж у шоці, коли буваю в Україні».

  • «На мінімальну зарплату в Україні не вижити. Це правда. Ціни дуже високі. Працюють всі в родині, і відкласти неможливо».

  • «Не розумію, як люди виживають, а пенсіонери?»

Українські біженці в ЄС — останні новини:

Нагадаємо, що в Чехії планують змінити умови перебування українських біженців, перевівши їх на загальну систему соціальної допомоги, яка діє для чеських громадян. Як заявив прем’єр-міністр Андрей Бабіш, ключовим принципом нових правил є відсутність окремих переваг або спеціальних умов для українців у Чехії.

Пакет нововведень, який уряд планує затвердити до кінця травня 2026 року, передбачає скасування окремих фінансових пільг та програм підтримки, що діяли раніше для осіб із тимчасовим захистом.

Окрім змін у соціальних виплатах, чеська влада запровадить обов’язковий технічний огляд для автомобілів з українською реєстрацією. Власники таких машин будуть зобов’язані підтверджувати їхній справний технічний стан.

Також планується суттєво посилити контроль за проживанням і працевлаштуванням українців. Інспектори активніше перевірятимуть наявність чинного медичного страхування та умови роботи.

Європейська Комісія, ймовірно, невдовзі запропонує подовжити дію механізму тимчасового захисту для українців ще на один рік — до березня 2028 року. Про це повідомила спецпосланниця ЄС у справах українців Ільва Йоханссон. Вона зазначила, що більшість країн-членів готова підтримати це рішення.

Такий крок зумовлений відсутністю ознак швидкого завершення війни. Ільва Йоханссон закликала українців поступово змінювати підстави для перебування в ЄС та переходити на іншу стабільну правову основу.

