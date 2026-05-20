"Не знаю, как люди выживают": беженка сравнила расходы в городах Германии и Украины

Сравнение цен в Германии и Украине / © Unsplash

Украинцы часто сравнивают уровень жизни дома и за границей. Беженка поделилась, насколько отличаются расходы в Германии и Украине и на что хватает зарплаты в Европе.

Подробнее об этом рассказала беженка Людмила Русина.

Сравнение цен в Германии и Украине: где жить дороже

Людмила сравнила расходы в Житомире и немецком Эрфурте. Минимальная зарплата в Украине в 2026 году составляет 8 647 грн в месяц или около 168 евро.

В Германии минимальная зарплата после вычета налогов в 2026 году составляет 1 650 евро — около 84 700 грн. Это почти в десять раз больше.

Житомир и Эрфурт имеют примерно одинаковое количество населения и являются областными центрами.

Самую дешевую однокомнатную квартиру в Житомире Людмила нашла за 7 000 грн. Вместе с коммунальными должно получиться 9 000 грн за жилье площадью 47 квадратных метров.

В Эрфурте аналогичное жилье с коммунальными услугами обойдется около 25 тысяч грн.

«За Интернет в Украине нужно платить примерно по 300 грн за мобильный и домашний, а в Германии мобильный — это 520 грн, и средняя цена на домашний — 30 евро или 1560 грн», — объясняет женщина.

Расходы на еду — довольно спорный вопрос. В Германии в среднем хватает 200 евро — или 10 400 грн. В Украине расходы на еду составляют около 5 200 грн.

Одежда — также категория, которая вызывает споры среди пользователей социальных сетей и украинцев. На одежду в Германии ежемесячно можно тратить до 70 евро, — делится Людмила. Это около 3 500 грн.

«В Украине расходы на жилье и коммуналку превысили сумму минимальной зарплаты еще на первом пункте! И в общей сложности для нормальной жизни не хватило 12 600 грн. В Германии осталось на отпуска, развлечения, дополнительные расходы и накопления 40–60 тысяч гривен или 780 евро», — заключает Людмила.

Женщина написала, что не знает, как украинцы могут выжить на минимальную зарплату.

В комментариях пользователи подметили, что на минимальную зарплату прожить в Украине очень тяжело, ведь цены — высокие. Отложить не получается почти ни у кого.

«В шоке от наших цен!».

«Я тоже в шоке, когда бываю в Украине».

«На минимальную зарплату в Украине не выжить. Это верно. Цены очень высокие. Работают все в семье и отложить невозможно».

«Не понимаю, как люди выживают, а пенсионеры?»

Украинские беженцы в ЕС — последние новости:

Напомним, что в Чехии планируют изменить условия пребывания украинских беженцев, переведя их на общую систему социальной помощи, действующую для чешских граждан. Как заявил премьер-министр Андрей Бабиш, ключевым принципом новых правил есть отсутствие отдельных преимуществ или специальных условий для украинцев в Чехии.

Пакет нововведений, который правительство планирует утвердить до конца мая 2026, предусматривает отмену отдельных финансовых льгот и программ поддержки, действовавших ранее для лиц с временной защитой.

Кроме изменений в социальных выплатах, чешские власти введут обязательный технический осмотр для автомобилей с украинской регистрацией. Владельцы таких машин будут обязаны подтверждать их исправное техническое состояние.

Также планируется существенно усилить контроль за проживанием и трудоустройством украинцев. Инспекторы будут активнее проверять наличие действующего медицинского страхования и условия работы.

Европейская Комиссия, вероятно, вскоре предложит продлить действие временной защиты для украинцев еще на один год — до марта 2028 года. Об этом сообщила спецпосланница ЕС по делам украинцев Ильва Йоханссон. Она отметила, что большинство стран-членов готовы поддержать это решение.

Такой шаг обусловлен отсутствием признаков скорейшего завершения войны. Ильва Йоханссон призвала украинцев постепенно менять основания для пребывания в ЕС и переходить на другую стабильную правовую основу.

