- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 476
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинцы в Европе: продлят ли временную защиту беженцам и насколько
Евросоюз может продлить временную защиту для украинцев до 2028 года.
Европейская комиссия предположительно предложит продлить действие механизма временной защиты для граждан Украины еще на один год. Такое решение позволит украинским легально находиться в странах ЕС до марта 2028 года.
Об этом в интервью видеоподкасту DW «Вас вызывает Брюссель» сообщила спецпосланница ЕС по делам украинцев Льва Йоханссон.
Продление временной защиты украинцев — что известно
По словам чиновника, в Евросоюзе обсуждают статус украинцев, однако большинство стран уже сейчас согласны продлить защиту.
«Судя по текущей ситуации, я думаю, что (от Европейской комиссии. — Ред.) поступит предложение продлить ее еще на один год — до марта 2028 года. И я думаю, что государства-члены ЕС с этим согласятся», — отметила Льва Йоханссон.
Она добавила, что соответствующее предложение от Еврокомиссии ожидается «достаточно скоро», поскольку страны-члены ЕС демонстрируют готовность к такому шагу. Решение обусловлено отсутствием признаков завершения войны или постоянного прекращения огня в ближайшее время.
«Мы не видим мирного соглашения в ближайшем будущем. И поэтому люди, конечно, должны понимать, что будет дальше», — объяснила спецпосланница.
В то же время, Йоханссон подчеркнула, что длительное пребывание исключительно в режиме временной защиты не является оптимальным решением для тех, кто планирует оставаться в Европе на долгий срок.
«Я не считаю хорошей идеей оставаться под временной защитой пять-шесть лет. Следует переходить на другую, более правильную, правовую основу», — заявила она, призвав украинцев постепенно менять основания для пребывания в ЕС.
Временная защита для украинцев — последние новости
Напомним, после завершения директивы ЕС о временной защите правительство Ирландии начнет реализовывать программу добровольного возвращения украинских беженцев домой. Таким образом, в этой стране стремятся избежать чрезмерной нагрузки на национальную систему социальной защиты.
Ранее мы писали, что после возможного завершения режима временной защиты для украинцев в ЕС после марта 2027 года главным приоритетом Украины станет создание условий для безопасного и добровольного возвращения граждан.