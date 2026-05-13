Украинцы в Европе: продлят ли временную защиту беженцам и насколько

Украинские беженцы / © ТСН.ua

Реклама

Европейская комиссия предположительно предложит продлить действие механизма временной защиты для граждан Украины еще на один год. Такое решение позволит украинским легально находиться в странах ЕС до марта 2028 года.

Об этом в интервью видеоподкасту DW «Вас вызывает Брюссель» сообщила спецпосланница ЕС по делам украинцев Льва Йоханссон.

Продление временной защиты украинцев — что известно

По словам чиновника, в Евросоюзе обсуждают статус украинцев, однако большинство стран уже сейчас согласны продлить защиту.

Реклама

«Судя по текущей ситуации, я думаю, что (от Европейской комиссии. — Ред.) поступит предложение продлить ее еще на один год — до марта 2028 года. И я думаю, что государства-члены ЕС с этим согласятся», — отметила Льва Йоханссон.

Она добавила, что соответствующее предложение от Еврокомиссии ожидается «достаточно скоро», поскольку страны-члены ЕС демонстрируют готовность к такому шагу. Решение обусловлено отсутствием признаков завершения войны или постоянного прекращения огня в ближайшее время.

«Мы не видим мирного соглашения в ближайшем будущем. И поэтому люди, конечно, должны понимать, что будет дальше», — объяснила спецпосланница.

В то же время, Йоханссон подчеркнула, что длительное пребывание исключительно в режиме временной защиты не является оптимальным решением для тех, кто планирует оставаться в Европе на долгий срок.

Реклама

«Я не считаю хорошей идеей оставаться под временной защитой пять-шесть лет. Следует переходить на другую, более правильную, правовую основу», — заявила она, призвав украинцев постепенно менять основания для пребывания в ЕС.

Временная защита для украинцев — последние новости

Напомним, после завершения директивы ЕС о временной защите правительство Ирландии начнет реализовывать программу добровольного возвращения украинских беженцев домой. Таким образом, в этой стране стремятся избежать чрезмерной нагрузки на национальную систему социальной защиты.

Ранее мы писали, что после возможного завершения режима временной защиты для украинцев в ЕС после марта 2027 года главным приоритетом Украины станет создание условий для безопасного и добровольного возвращения граждан.

Новости партнеров