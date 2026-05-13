Путин слабеет: диктатор назвал Зеленского "господином" после доклада о провале "СВО"

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

На фоне огромных потерь на фронте и стагнации фронта российские политические элиты приступили к скрытой кампании по принуждению кремлевского диктатора Владимира Путина к завершению войны. Прагматики по Администрации президента РФ пытаются осторожно подтолкнуть его к заморозке конфликта, осознавая бессмысленность дальнейшего уничтожения собственной экономики ради захвата превращенных в руины украинских городов.

Об этом пишет британское издание iNews со ссылкой на собственные источники и источники внутренних кремлевских документов.

«Пировая победа» и тайный доклад для Кремля

Издание отмечает, что война в Украине фактически зашла в тупик: российские войска чрезвычайно медленно продвигаются в города-крепости типа Краматорска и Славянская, в то же время экономические и политические расходы внутри РФ стремительно растут. По словам источников издания, для политических технократов из Администрации президента война уже достигла стадии, когда потери значительно превышают любые возможные достижения.

«Расходовать еще один год и сотни тысяч людей на то, чтобы взять несколько городов, которые к тому времени превратятся в руины, кажется им совершенно лишенным смысла», — цитирует издание известного российского политического журналиста.

Поскольку Путину не принято говорить в лицо о его ошибках, подчиненные избрали тактику мягкого подталкивания. Ярким свидетельством этого стала утечка февральского аналитического доклада, подготовленного специально для Кремля. В документе жестко оцениваются риски продолжения так называемой «СВО»: авторы предупреждают, что нужно «знать, когда остановиться», а дальнейшие боевые действия станут «пирровой победой» и потребуют пересмотра фундаментальных позиций.

Падение рейтингов и иллюзия триумфа над Западом

Аналитики в докладе предлагают диктатору выход: просто заморозить линию фронта (даже без полной оккупации Донбасса) и преподнести это россиянам как грандиозный триумф. Мол, такая договоренность покажет, что Путин «нагнул Запад» и сорвал его планы по расширению конфликта.

Параллельно с этим в публичное пространство специально выпустили социологические данные, демонстрирующие падение уровня поддержки Путина до 65,6% — самого низкого показателя с начала полномасштабного вторжения. Эксперты отмечают, что такие цифры никогда бы не появились без прямого согласия Администрации президента. Дополнительным сигналом стали инструкции властной партии «Единая Россия» для своих агитаторов по поводу того, как отвечать на неудобные вопросы недовольных граждан накануне парламентских выборов.

В то же время в Кремле нет единства. Прагматики делятся на тех, кто требует фиксировать убытки уже сейчас, и тех (как глава МИДа Сергей Лавров), кто хочет дожать остатки Донбасса. С другой стороны, на Путина давят силовики, националисты и радикалы, требующие эскалации и даже применения тактического ядерного оружия.

Оттягивание решений и неожиданный «Господин Зеленский»

Британские аналитики называют Путина человеком, максимально оттягивающим принятие сложных решений. Пока он наблюдает, принесет ли результаты весеннее наступление окупантов. Если нет, диктатор может затягивать до осени, чтобы попытаться снова погрузить Украину в блекауты, надеясь сломать моральный дух украинцев, хотя эта тактика уже доказала свою неэффективность в предыдущие годы.

Несмотря на это, впервые изнутри политической машины РФ раздаются реальные намеки на прагматичное завершение войны. Издание заметило и показательную смену в риторике самого диктатора.

Если годами он отказывался признавать легитимность украинских властей, называя руководство Украины «неонацистами», «марионетками Запада» и «наркоманами», то недавно Путин внезапно публично назвал президента Украины «господин Зеленский». По мнению аналитиков, это небольшой, но весьма красноречивый шаг, что может свидетельствовать о медленной подготовке почвы для будущих переговоров.

