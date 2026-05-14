Ракета / © Associated Press

Реклама

У российских войск достаточно средств и ресурсов, чтобы уже вечером или ночью продолжить масштабную атаку по Украине, в том числе с применением беспилотников и ракетного вооружения.

Такое мнение высказал в эфире «Эспрессо» авиационный эксперт, кандидат технических наук в области беспилотных технологий Богдан Долинце.

По его словам, нынешняя атака была прогнозируемой с учетом времени, которое у России было для подготовки и накопления вооружения.

Реклама

«Текущая атака фактически была ожидаемой, учитывая тот период времени, который Россия имела для подготовки к очередному удару и накоплению соответствующих видов вооружений», — отметил Долинце.

Эксперт пояснил, что объемы накопившихся ресурсов могут свидетельствовать о подготовке более масштабного удара.

«Учитывая время и объемы оружия, которые враг мог накопить и подготовить, можно предположить, что произошедшая сегодня атака является лишь частью более масштабного удара», — сказал он.

Долинце добавил, что у российской армии достаточно возможностей для продолжения атак уже в ближайшее время.

Реклама

«То есть у врага достаточно средств и ресурсов для того, чтобы сегодня вечером или ночью ее продолжить. И речь касается не только беспилотных систем, но и разного рода ракетного вооружения», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что 13 мая Ужгород впервые с начала полномасштабной войны атаковали российские беспилотники.

Мы ранее информировали, что вражеские БПЛА атаковали промышленность Одессы и энергообъекты Полтавы, оставив тысячи людей без света.

Новости партнеров