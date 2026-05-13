Россия ударила по Житомирщине во время массированной атаки: есть пострадавшие (фото)

Атака РФ на Житомирщину 13 мая / © ГСЧС Украины

В Житомирской области из-за очередного обстрела со стороны РФ 13 мая получили ранения две женщины. В настоящее время их доставили в медицинское учреждение.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Атака РФ на Житомирщину 13 мая — что известно

По данным ГСЧС Украины, пострадавшие госпитализированы для оказания необходимой помощи.

«Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели работали на нескольких локациях, учитывая составляющую безопасность для личного состава», — отметили в ГСЧС.

Кроме ликвидации последствий атак к работе привлекли специалистов пиротехнической службы. Они проверяют места обстрелов, чтобы обнаружить и обезвредить остатки боеприпасов.

«На местах вражеских обстрелов пиротехники ГСЧС также обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов», — добавили в пресс-службе.

Массированная атака РФ по Украине 13 мая — последние новости

Напомним, сегодня днем Россия нанесла массированную атаку по ряду областей запада и центра страны — под ударом были Ровенщина, Волынь, Житомирщина, Киевщина, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская.

Также в Здолбунове на Ровенщине во время массированного удара РФ сегодня, 13 мая, погибли два железнодорожника, еще один ранен.

Кроме того, в Ужгороде зафиксировано попадание в здание.

По предварительной информации, город впервые с начала полномасштабной войны атаковали российские беспилотники. Как сообщил журналист Виталий Глагола, один из дронов-камикадзе типа «Шахед» попал в здание в районе «Турбогаза» и района Табла.

