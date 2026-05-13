Массированная атака шахедами: под ударом запад Украины, на Ровенщине 3 погибших - все детали
Россия наносит массированную атаку по ряду областей запада и центра страны — под ударом Ровенщина, Волынь, Житомирщина, Киевщина, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская и даже Закарпатье.
Просто посреди дня, 13 мая, после массированной атаки ночью, российские войска снова нанесли воздушный удар по Украине. РФ применила ударные дроны, которые долетели на запад страны, в частности до Львова и даже Закарпатья.
ТСН. ua собрал все, что известно о новой массированной атаке врага.
Ровенщина
Сегодня днем взрывы прогремели в Ровно.
Позже глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что РФ устроила по жилому дому в Ровенской области, в результате чего 4 человека погибли и 4 ранены. Где именно случилась трагедия, он не уточнил.
В полиции Ровенской области уточнили, что в Ровенской области три человека погибли и предварительно шестеро травмировались.
Известно о попадании в гражданскую инфраструктуру. В частности, в жилом доме. На территории региона повреждены дома и автомобили.
По информации источников ТСН.ua, один из погибших — находившийся на работе железнодорожник. «Укрзализныця» эту информацию пока не комментировала.
Заметим, что, по данным мониторинговых пабликов и местных каналов в Телеграмме, кроме Ровно, под атаку попал Здолбунов на Ровенщине. Как известно, Здолбунов — это важный транспортный узел железнодорожного сообщения.
По словам местных, в разговоре с журналистом ТСН.ua, особенно громко было в Здолбунове, местные насчитали десятки взрывов.
Удар по Ровенщине 13 мая (5 фото)
Волынь
Сегодня днем Россия ударила дроном по жилому массиву в Луцке.
«Шахед» попал прямо в дом.
Исполняющая обязанности городского головы Екатерина Шкледа сообщила, что информация о пострадавших уточняется.
О взрывах сообщили жители Ковеля на Волыни.
Закарпатье
Во время очередной российской воздушной атаки ударные беспилотники долетели в Закарпатскую область. Очевидцы зафиксировали на видео пролет вражеских дронов над Межгорьем и моменты взрывов вблизи Свалявы.
Также мониторинговые чаты пишут, что взрывы прогремели в Ужгороде — впервые с начала полномасштабной войны.
По информации местного журналиста Виталия Глаголы, в Ужгороде во время атаки российских «Шахедов» один из дронов попал в объект критической инфраструктуры.
«Идет самая массированная атака по Закарпатью с начала полномасштабного вторжения. Взрывы раздались в нескольких общинах области. Вся информация будет впоследствии», — отметил глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.
Прикарпатье
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что сегодня — самая масштабная атака за время полномасштабного вторжения.
«Продолжается тревога, и это целенаправленный удар по западу Украины. Прошу реагировать, потому что постоянно залетают новые шахеды, может быть и ракетный удар несколько позже. Это, пожалуй, самая масштабная атака за время полномасштабного вторжения. Прошу бизнес и предприятия не пренебрегать безопасностью и отпустить работников. Спасибо ПВО, уже много сбили. Это беспрецедентная атака. Прошу находиться в укрытиях, потому что тревога может быть долгой», — предупредил он.
Впоследствии Марцинкив уточнил, что в Ивано-Франковске есть попадание в жилой дом.
Взрывы раздались и на территории Коломыйской громады. По информации местного облэнерго, после атаки в Коломыйском районе произошли аварийные отключения. Энергетики заверили, что уже работают над возобновлением электроснабжения.
Хмельницкая область
В Хмельницком в результате российской атаки ранения получили три человека — два мужчины и одна женщина. Их госпитализировали в больницу.
Львовщина
Львовская область также была под массированной атакой вражеских беспилотников.
Так, в Жовкве Львовской области в результате обстрела зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры. Город остался без света.
«Жовква. Вражеские цели повторно атаковали объект критической инфраструктуры», — добавил Жовковский городской голова Олег Вольский.
Киев и Киевщина
В полдень взрывы прогремели в столице. По словам мэра Виталия Кличко, падение обломков БПЛА на открытой территории в Оболонском районе столицы. Предварительно обошлось без пострадавших.
В Киевской области вследствие вражеской атаки в Вышгородском районе произошел пожар в частном доме.
Предварительно обошлось без пострадавших среди гражданского населения.
Черкасская область
В Черкасской области в Смелянской громаде три человека получили травмы.
«У нас трое травмированных: двое — тяжелые, один — средней тяжести. Все доставлены в больницы. Им оказывают нужную помощь», — отметил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Одесчина
В результате атаки РФ на Одессу днем 13 мая ранения получили мужчины 31 и 38 лет. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
Атака затронула даже соседей Украины
Во время сегодняшней атаки «Шахед» залетел на территорию Молдовы, сообщило Минобороны этой страны. По информации ведомства, в 16:00 дрон пересек государственную границу со стороны Могилева-Подольского Винницкой области.
Кроме того, Польша «традиционно» выгуляла боевую авиацию на фоне массированной российской атаки, но никаких действий, как всегда, не предпринимала.