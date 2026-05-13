Массированная атака шахедами: под ударом запад Украины, на Ровенщине 3 погибших - все детали

Удар по Ровенщине 13 мая / © Поліція Рівненської області

Дополнено новыми материалами

Просто посреди дня, 13 мая, после массированной атаки ночью, российские войска снова нанесли воздушный удар по Украине. РФ применила ударные дроны, которые долетели на запад страны, в частности до Львова и даже Закарпатья.

ТСН. ua собрал все, что известно о новой массированной атаке врага.

Ровенщина

Сегодня днем взрывы прогремели в Ровно.

Позже глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что РФ устроила по жилому дому в Ровенской области, в результате чего 4 человека погибли и 4 ранены. Где именно случилась трагедия, он не уточнил.

В полиции Ровенской области уточнили, что в Ровенской области три человека погибли и предварительно шестеро травмировались.

Известно о попадании в гражданскую инфраструктуру. В частности, в жилом доме. На территории региона повреждены дома и автомобили.

По информации источников ТСН.ua, один из погибших — находившийся на работе железнодорожник. «Укрзализныця» эту информацию пока не комментировала.

Заметим, что, по данным мониторинговых пабликов и местных каналов в Телеграмме, кроме Ровно, под атаку попал Здолбунов на Ровенщине. Как известно, Здолбунов — это важный транспортный узел железнодорожного сообщения.

Удар по Здолбунову на Рівненщині. Відео zdolbuniv.info

По словам местных, в разговоре с журналистом ТСН.ua, особенно громко было в Здолбунове, местные насчитали десятки взрывов.

Удар по Ровенщине 13 мая

Волынь

Сегодня днем Россия ударила дроном по жилому массиву в Луцке.

«Шахед» попал прямо в дом.

Исполняющая обязанности городского головы Екатерина Шкледа сообщила, что информация о пострадавших уточняется.

О взрывах сообщили жители Ковеля на Волыни.

Закарпатье

Во время очередной российской воздушной атаки ударные беспилотники долетели в Закарпатскую область. Очевидцы зафиксировали на видео пролет вражеских дронов над Межгорьем и моменты взрывов вблизи Свалявы.

Также мониторинговые чаты пишут, что взрывы прогремели в Ужгороде — впервые с начала полномасштабной войны.

По информации местного журналиста Виталия Глаголы, в Ужгороде во время атаки российских «Шахедов» один из дронов попал в объект критической инфраструктуры.

«Идет самая массированная атака по Закарпатью с начала полномасштабного вторжения. Взрывы раздались в нескольких общинах области. Вся информация будет впоследствии», — отметил глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.

Прикарпатье

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что сегодня — самая масштабная атака за время полномасштабного вторжения.

«Продолжается тревога, и это целенаправленный удар по западу Украины. Прошу реагировать, потому что постоянно залетают новые шахеды, может быть и ракетный удар несколько позже. Это, пожалуй, самая масштабная атака за время полномасштабного вторжения. Прошу бизнес и предприятия не пренебрегать безопасностью и отпустить работников. Спасибо ПВО, уже много сбили. Это беспрецедентная атака. Прошу находиться в укрытиях, потому что тревога может быть долгой», — предупредил он.

Впоследствии Марцинкив уточнил, что в Ивано-Франковске есть попадание в жилой дом.

Будинок у Франківську, де сталося влучання / © Труха

Взрывы раздались и на территории Коломыйской громады. По информации местного облэнерго, после атаки в Коломыйском районе произошли аварийные отключения. Энергетики заверили, что уже работают над возобновлением электроснабжения.

Хмельницкая область

В Хмельницком в результате российской атаки ранения получили три человека — два мужчины и одна женщина. Их госпитализировали в больницу.

Львовщина

Львовская область также была под массированной атакой вражеских беспилотников.

Так, в Жовкве Львовской области в результате обстрела зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры. Город остался без света.

«Жовква. Вражеские цели повторно атаковали объект критической инфраструктуры», — добавил Жовковский городской голова Олег Вольский.

Удар по Жовкві

Киев и Киевщина

В полдень взрывы прогремели в столице. По словам мэра Виталия Кличко, падение обломков БПЛА на открытой территории в Оболонском районе столицы. Предварительно обошлось без пострадавших.

В Киевской области вследствие вражеской атаки в Вышгородском районе произошел пожар в частном доме.

Предварительно обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Удар по Киевщине

Черкасская область

В Черкасской области в Смелянской громаде три человека получили травмы.

«У нас трое травмированных: двое — тяжелые, один — средней тяжести. Все доставлены в больницы. Им оказывают нужную помощь», — отметил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Одесчина

В результате атаки РФ на Одессу днем 13 мая ранения получили мужчины 31 и 38 лет. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Атака затронула даже соседей Украины

Во время сегодняшней атаки «Шахед» залетел на территорию Молдовы, сообщило Минобороны этой страны. По информации ведомства, в 16:00 дрон пересек государственную границу со стороны Могилева-Подольского Винницкой области.

Кроме того, Польша «традиционно» выгуляла боевую авиацию на фоне массированной российской атаки, но никаких действий, как всегда, не предпринимала.

