Работа в Германии оказалась не столь выгодной: украинец объяснил нюанс

Украинский беженец в Германии Игорь Стасюк рассказал, что уже в третий раз отказался от предложенной работы. Причиной стала зарплата, которая после пересчета оказалась ниже, чем заявлял работодатель.

Об этом мужчина рассказал в TikTok.

По словам украинца, ранее он уже дважды получал предложения по работе по почте, однако не согласился. На этот раз ему позвонили по телефону с немецкого номера и предложили трудоустройство.

Игорь попросил перевести общение в WhatsApp, поскольку ему было сложно понять собеседника по телефону.

Речь шла о работе в порту города Любек. По словам украинца, обязанности должны были заключаться в перегрузке автомобилей из поездов на паромы и из паромов обратно на поезда.

Работодатель, как утверждает Игорь, озвучил зарплату в 2 тысячи евро "чистыми". Однако после подсчетов мужчина пришел к выводу, что при стандартном графике 35 часов в неделю фактическая сумма будет меньше.

"Я перечислил по часам то, что он мне предлагает. И оказалось, что там не 2 тысячи. Там всего-навсего 1400, по-моему", - сказал украинец.

По его словам, до 2 тысяч евро зарплата могла бы вырасти только при условии сверхурочной работы или дополнительных изменений в выходные.

После этого Игорь решил отказаться от вакансии и продолжить поиск работы.

