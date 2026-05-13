Польша подняла боевую авиацию на фоне массированной российской атаки
В приграничных с Украиной районах в режиме боевого дежурства работают польские истребители и вертолеты.
На фоне масштабной атаки России, которая направила десятки беспилотников в частности для ударов в западных областях Украины, в Польше подняли в воздух боевую авиацию.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных Сил Польши.
В сообщении говорится об активации необходимых «сил и ресурсов».
«В режиме боевого дежурства работают истребители и вертолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной боевой готовности», — отметили польские военные.
В Оперативном командовании Вооруженных Сил Польши добавили, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства страны, «в частности в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой ударов».
Польские военные продолжают следить за текущей ситуацией, а подчиненные командованию силы и ресурсы остаются готовыми к немедленному реагированию.
Последний раз Польша поднимала авиацию из-за российского удара по украинским регионам 25 апреля.
Напомним, во время массированной атаки РФ 13 мая в Ровенской области вражеские беспилотники ударили по гражданской инфраструктуре. Зафиксировано попадание в жилой дом — там есть раненые и погибшие.
Звуки взрывов также прозвучали в Луцке.
В результате российской атаки на Одессу есть разрушения и пострадавшие.