Польша подняла боевую авиацию на фоне массированной российской атаки

Польские истребители F-16 / © Associated Press

Реклама

На фоне масштабной атаки России, которая направила десятки беспилотников в частности для ударов в западных областях Украины, в Польше подняли в воздух боевую авиацию.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных Сил Польши.

В сообщении говорится об активации необходимых «сил и ресурсов».

Реклама

«В режиме боевого дежурства работают истребители и вертолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной боевой готовности», — отметили польские военные.

В Оперативном командовании Вооруженных Сил Польши добавили, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства страны, «в частности в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой ударов».

Польские военные продолжают следить за текущей ситуацией, а подчиненные командованию силы и ресурсы остаются готовыми к немедленному реагированию.

Последний раз Польша поднимала авиацию из-за российского удара по украинским регионам 25 апреля.

Реклама

Атака РФ на Украину 13 мая — последние новости

Напомним, во время массированной атаки РФ 13 мая в Ровенской области вражеские беспилотники ударили по гражданской инфраструктуре. Зафиксировано попадание в жилой дом — там есть раненые и погибшие.

Звуки взрывов также прозвучали в Луцке.

В результате российской атаки на Одессу есть разрушения и пострадавшие.

Новости партнеров